Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/sudandaki-sel-misir-ve-etiyopyayi-karsi-karsiya-getirdi-nil-nehri-koyleri-sular-altinda-birakti-1099949023.html
Sudan’daki sel Mısır ve Etiyopya’yı karşı karşıya getirdi: Nil Nehri köyleri sular altında bıraktı
Sudan’daki sel Mısır ve Etiyopya’yı karşı karşıya getirdi: Nil Nehri köyleri sular altında bıraktı
Sputnik Türkiye
Sudan’daki şiddetli seller yeni bir diplomatik gerilimi tetikledi. Mısır, Etiyopya’nın devasa Nil barajının kapaklarını açarak taşkınlara yol açtığını öne... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T13:36+0300
2025-10-06T13:36+0300
dünya
etiyopya
mısır
sudan
baraj
nil
sel
taşkın
addis ababa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099948753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_941399e72cd460707d5b0ab401aca5cf.jpg
Sudan’da haftalardır süren şiddetli yağışlar ve seller, başkent hartum dahil birçok bölgeyi etkiledi. Mısır Su Bakanlığı, Etiyopya’nın bu ay başında açılışı yapılan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’ndan çok büyük miktarda su salındığını ve bunun tarım arazilerini, köyleri su altında bıraktığını açıkladı. Kahire yıllardır bu barajın 'Mısır için varoluşsal bir tehdit' oluşturduğunu söylüyor. Çünkü ülkenin kullandığı suyun yüzde 97’si Nil’den geliyor.'Suçlamalar asılsız'Etiyopya Su Bakanlığı ise Mısır’ın açıklamalarını 'yanıltıcı ve temelsiz' olarak niteledi. Bakanlığa göre Sudan’daki taşkınlar, Beyaz Nil’deki olağanüstü su yükselmesi ve yoğun yağışlardan kaynaklanıyor. Addis Ababa, dev barajın aslında 'bölgedeki yıkıcı selleri düzenleyebileceğini' savunuyor. Projenin ana yüklenicisi Webuild’in CEO’su Pietro Salini de “Baraj enerji üretmek için suyu düzenli şekilde bırakıyor, akış değişmiyor” dedi.Baraj yıllardır tartışma konusu Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı, 10 yılı aşkın süredir Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında diplomatik krizlere neden oluyor. Mısır barajın kendi su güvenliğini tehlikeye attığını savunurken, Etiyopya projenin bölge için enerji ve kalkınma fırsatı olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210406/nil-kazani-kayniyor-etiyopyanin-hedasi-barajiyla-ilgili-uclu-muzakerelerden-sonuc-cikmadi-1044208857.html
etiyopya
mısır
sudan
nil
addis ababa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099948753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_450765cbf0496b6d362ae7bce1b98479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
etiyopya, mısır, sudan, baraj, nil, sel, taşkın, addis ababa
etiyopya, mısır, sudan, baraj, nil, sel, taşkın, addis ababa

Sudan’daki sel Mısır ve Etiyopya’yı karşı karşıya getirdi: Nil Nehri köyleri sular altında bıraktı

13:36 06.10.2025
© AP Photo / Elias AsmareConstruction work takes place, at the site of the Grand Ethiopian Renaissance Dam near Assosa, Ethiopia
Construction work takes place, at the site of the Grand Ethiopian Renaissance Dam near Assosa, Ethiopia - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Elias Asmare
Abone ol
Sudan’daki şiddetli seller yeni bir diplomatik gerilimi tetikledi. Mısır, Etiyopya’nın devasa Nil barajının kapaklarını açarak taşkınlara yol açtığını öne sürdü. Addis Ababa ise suçlamaları reddediyor.
Sudan’da haftalardır süren şiddetli yağışlar ve seller, başkent hartum dahil birçok bölgeyi etkiledi. Mısır Su Bakanlığı, Etiyopya’nın bu ay başında açılışı yapılan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’ndan çok büyük miktarda su salındığını ve bunun tarım arazilerini, köyleri su altında bıraktığını açıkladı. Kahire yıllardır bu barajın 'Mısır için varoluşsal bir tehdit' oluşturduğunu söylüyor. Çünkü ülkenin kullandığı suyun yüzde 97’si Nil’den geliyor.

'Suçlamalar asılsız'

Etiyopya Su Bakanlığı ise Mısır’ın açıklamalarını 'yanıltıcı ve temelsiz' olarak niteledi. Bakanlığa göre Sudan’daki taşkınlar, Beyaz Nil’deki olağanüstü su yükselmesi ve yoğun yağışlardan kaynaklanıyor. Addis Ababa, dev barajın aslında 'bölgedeki yıkıcı selleri düzenleyebileceğini' savunuyor. Projenin ana yüklenicisi Webuild’in CEO’su Pietro Salini de “Baraj enerji üretmek için suyu düzenli şekilde bırakıyor, akış değişmiyor” dedi.

Baraj yıllardır tartışma konusu

Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı, 10 yılı aşkın süredir Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında diplomatik krizlere neden oluyor. Mısır barajın kendi su güvenliğini tehlikeye attığını savunurken, Etiyopya projenin bölge için enerji ve kalkınma fırsatı olduğunu belirtiyor.
Mavi Nil Nehri üzerinde Etiyopya - Sudan sınırı yakınında su toplayan Rönesans (Hedasi) Barajı'nın uydu görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2021
DÜNYA
Nil kazanı kaynıyor: Etiyopya'nın Hedasi Barajı'yla ilgili üçlü müzakerelerden sonuç çıkmadı
6 Nisan 2021, 20:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала