https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/sudandaki-sel-misir-ve-etiyopyayi-karsi-karsiya-getirdi-nil-nehri-koyleri-sular-altinda-birakti-1099949023.html

Sudan’daki sel Mısır ve Etiyopya’yı karşı karşıya getirdi: Nil Nehri köyleri sular altında bıraktı

Sudan’daki sel Mısır ve Etiyopya’yı karşı karşıya getirdi: Nil Nehri köyleri sular altında bıraktı

Sputnik Türkiye

Sudan’daki şiddetli seller yeni bir diplomatik gerilimi tetikledi. Mısır, Etiyopya’nın devasa Nil barajının kapaklarını açarak taşkınlara yol açtığını öne... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T13:36+0300

2025-10-06T13:36+0300

2025-10-06T13:36+0300

dünya

etiyopya

mısır

sudan

baraj

nil

sel

taşkın

addis ababa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099948753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_941399e72cd460707d5b0ab401aca5cf.jpg

Sudan’da haftalardır süren şiddetli yağışlar ve seller, başkent hartum dahil birçok bölgeyi etkiledi. Mısır Su Bakanlığı, Etiyopya’nın bu ay başında açılışı yapılan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’ndan çok büyük miktarda su salındığını ve bunun tarım arazilerini, köyleri su altında bıraktığını açıkladı. Kahire yıllardır bu barajın 'Mısır için varoluşsal bir tehdit' oluşturduğunu söylüyor. Çünkü ülkenin kullandığı suyun yüzde 97’si Nil’den geliyor.'Suçlamalar asılsız'Etiyopya Su Bakanlığı ise Mısır’ın açıklamalarını 'yanıltıcı ve temelsiz' olarak niteledi. Bakanlığa göre Sudan’daki taşkınlar, Beyaz Nil’deki olağanüstü su yükselmesi ve yoğun yağışlardan kaynaklanıyor. Addis Ababa, dev barajın aslında 'bölgedeki yıkıcı selleri düzenleyebileceğini' savunuyor. Projenin ana yüklenicisi Webuild’in CEO’su Pietro Salini de “Baraj enerji üretmek için suyu düzenli şekilde bırakıyor, akış değişmiyor” dedi.Baraj yıllardır tartışma konusu Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı, 10 yılı aşkın süredir Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında diplomatik krizlere neden oluyor. Mısır barajın kendi su güvenliğini tehlikeye attığını savunurken, Etiyopya projenin bölge için enerji ve kalkınma fırsatı olduğunu belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210406/nil-kazani-kayniyor-etiyopyanin-hedasi-barajiyla-ilgili-uclu-muzakerelerden-sonuc-cikmadi-1044208857.html

etiyopya

mısır

sudan

nil

addis ababa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

etiyopya, mısır, sudan, baraj, nil, sel, taşkın, addis ababa