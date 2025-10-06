https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/sudandaki-sel-misir-ve-etiyopyayi-karsi-karsiya-getirdi-nil-nehri-koyleri-sular-altinda-birakti-1099949023.html
Sudan’daki sel Mısır ve Etiyopya’yı karşı karşıya getirdi: Nil Nehri köyleri sular altında bıraktı
Sudan’da haftalardır süren şiddetli yağışlar ve seller, başkent hartum dahil birçok bölgeyi etkiledi. Mısır Su Bakanlığı, Etiyopya’nın bu ay başında açılışı yapılan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’ndan çok büyük miktarda su salındığını ve bunun tarım arazilerini, köyleri su altında bıraktığını açıkladı. Kahire yıllardır bu barajın 'Mısır için varoluşsal bir tehdit' oluşturduğunu söylüyor. Çünkü ülkenin kullandığı suyun yüzde 97’si Nil’den geliyor.'Suçlamalar asılsız'Etiyopya Su Bakanlığı ise Mısır’ın açıklamalarını 'yanıltıcı ve temelsiz' olarak niteledi. Bakanlığa göre Sudan’daki taşkınlar, Beyaz Nil’deki olağanüstü su yükselmesi ve yoğun yağışlardan kaynaklanıyor. Addis Ababa, dev barajın aslında 'bölgedeki yıkıcı selleri düzenleyebileceğini' savunuyor. Projenin ana yüklenicisi Webuild’in CEO’su Pietro Salini de “Baraj enerji üretmek için suyu düzenli şekilde bırakıyor, akış değişmiyor” dedi.Baraj yıllardır tartışma konusu Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı, 10 yılı aşkın süredir Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında diplomatik krizlere neden oluyor. Mısır barajın kendi su güvenliğini tehlikeye attığını savunurken, Etiyopya projenin bölge için enerji ve kalkınma fırsatı olduğunu belirtiyor.
Sudan’daki şiddetli seller yeni bir diplomatik gerilimi tetikledi. Mısır, Etiyopya’nın devasa Nil barajının kapaklarını açarak taşkınlara yol açtığını öne sürdü. Addis Ababa ise suçlamaları reddediyor.
Sudan’da haftalardır süren şiddetli yağışlar ve seller, başkent hartum dahil birçok bölgeyi etkiledi. Mısır Su Bakanlığı, Etiyopya’nın bu ay başında açılışı yapılan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’ndan çok büyük miktarda su salındığını ve bunun tarım arazilerini, köyleri su altında bıraktığını açıkladı. Kahire yıllardır bu barajın 'Mısır için varoluşsal bir tehdit' oluşturduğunu söylüyor. Çünkü ülkenin kullandığı suyun yüzde 97’si Nil’den geliyor.
Etiyopya Su Bakanlığı
ise Mısır’ın
açıklamalarını 'yanıltıcı ve temelsiz
' olarak niteledi. Bakanlığa göre Sudan’daki
taşkınlar, Beyaz Nil’deki olağanüstü su yükselmesi ve yoğun yağışlardan kaynaklanıyor. Addis Ababa
, dev barajın aslında 'bölgedeki yıkıcı selleri düzenleyebileceğini
' savunuyor. Projenin ana yüklenicisi Webuild
’in CEO’su Pietro Salini
de “Baraj enerji üretmek için suyu düzenli şekilde bırakıyor, akış değişmiyor
” dedi.
Baraj yıllardır tartışma konusu
Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı
, 10 yılı aşkın süredir Mısır
, Sudan
ve Etiyopya
arasında diplomatik krizlere neden oluyor. Mısır barajın kendi su güvenliğini tehlikeye attığını savunurken, Etiyopya projenin bölge için enerji ve kalkınma fırsatı olduğunu belirtiyor.