Komisyon sona yaklaşıyor: Dinlemeler bitti, rapor ve yasa taslağı geliyor

Komisyon 13 toplantı yaptı yaklaşık 100 kişi dinlendi. Bunlar çok farklı kesimlerdendi. Artık sona gelindiği ifade edildi. Dinlemenin bitmesine yönelik bir karar oluşmuş durumda. Numan Kurtulmuş da rapor hazırlayacaklarını ifade etti. Raporda dinlenenlerin ve parti temsilcilerinin önerilerinin yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı bir rapor bekleniyor. Rapor doğrultusunda bir yasa düzenlemesi ayrıca yapılacak. Dinlemeler bu hafta bitti ve bu kapsamda taslak hazırlanma süreci başlayacak. Meclis büroklarına da görev düşecek. Buradaki öneri ve teklifleri metin haline getirecekler ve bu metin üzerinde tartışma yapılacak. Rapor, oradaki 3’te 2 çoğunlukla kabul edilecek. Yasa teklifi hakkında nasıl hazırlanacağı üzerinde şimdilik bir netlik yok. Komisyonda bir inanç doğmuş durumda. Bu gelenlerin hepsi bu sürecin tamamlanmasını istiyor. Yöntem ve öneriler farklı olabiliyor ama son noktada dinlenen 100 kişi, orada bulunan 51 milletvekilinin ortak görüşü artık bu konuşulanların ete kemiğe bürünmesidir. Terör örgütünde eylemlere katılmamış olanlara özgü ayrı bir düzenleme yapılacak. Eylemlere katılan TCK’ya göre ceza işleyenlere yönelik olarak ayrı bir düzenleme yapılması bekleniyor. Terör örgütü yöneticilerinin Türkiye dışındaki başka ülkelere gitmesi konusunda bir düzenleme yapılacağı öngörülüyor. Katılanlar da bunun olması gerektiğini söylüyor. Burada bazı maddeler konusunda tartışmalar var. Anadil konusunda ya da bazı haklar konusunda söylemler söz konusu. Ama herkesin ortak noktada anlaştığı konu şu: Bu iş bir an önce tamamlanmalı ve Terörsüz Türkiye sürecine Türkiye kavuşmalı.