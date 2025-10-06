Komisyon sona yaklaşıyor: Dinlemeler bitti, rapor ve yasa taslağı geliyor
Akademisyen Doçent Doktor Levent Ersin Orallı ve Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Orallı, İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesini değerlendirirken Cerit, TBMM’deki 1 Ekim resepsiyonu ve komisyon görüşmeleri hakkındaki son bilgileri aktardı.
Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Gazze’ye doğru yola çıkan Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale eden İsrail hakkında konuştu. Gazeteci Osman Nuri Cerit ise, TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun son toplantısındaki izlenimlerini ve 1 Ekim’de yapılan resepsiyonu anlattı.
Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunları söyledi:
Uluslararası insani müdahale, savaş hukukun kavramlarını topladığımızda uluslarasrası hukukun güçlü bir mevzuata sahip olduğunu ama bunların tamamanın İsrail tarafından çiğnenmesinden kaynaklı olarak hukuksal zeminin türesel manada zarar gördüğünü gördük. Bu görünen zararın yeni boyutu da deniz hukukudur. Açık deniz, hiçbir egemenlik yetkinizi kullanacağınız bölge olarak geçmez. Tüm insanlığın ortak mirası olarak tanımlanır. Buradaki gemilere hiçbir tasarrufta bulunamazsınız. 12 milden ilerisine İsrail’in adım atma hakkı yoktur bırakın gemiyi ele geçirmeyi. Ama şimdi gelinen noktada İsrail bu gemilere el koyarak mala zarar verdi, gözaltına aldığı insanlar için işkence yasağına yönelik zararlar, ulaştırma hatlarının hukuksuz kesilmesiyle uluslararası kurallara riayet etmemeye devam ediyor. Silahlı müdahale ettiğinizde bir bakanın ‘terörist’ demesine, İsrail yargısının yürütmeye ne kadar teslim olduğunu da anlıyorsunuz. İsrail’in herhangi bir hakim savcısından objektif olmasını bekleme şansımız var m mümkün değil. Dirayetli bir duruş için hukuki bir zemin de var. Türkiye’deki soruştırma TCK Madde 11 ve 12, kanunun kimlere uygulanacağı anlatır. Türkler suç işlerse bu kanun uygulanır, Türklere karşı bir suç işlenirse bu kanun uygulanır. Madde 13, evrensellik beyanıdır. Uluslararası kamu düzenini bozabilecek bir zararın meydana gelmesi durumunda o kişinin Türk olup olmamasına bakılmaz, zararı görenin de Türk olup olmadığına bakılmaz. İsrailli bir asker hunharca Romanyalı bir gemiye girdi, insanlara zarar verdi. Türkiye yok, Türk yok, gemi Türk değil hiç farketmez. Uluslararası kamu düzeni bir daha telafisi olmayacak derecede zarar görürse Türk hukuk sistemi bu kişiyi yargılama hakkına sahiptir.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit 1 Ekim’de TBMM’de yapılan yeni dönem açılış resepsiyonunu şu sözlerle anlattı:
Geçen sene 1 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekillerinin elini sıkmasıyla Terörsüz Türkiye’yi konuşmaya başlamıştık bu sene 1 Ekim de onun devamı niteliğindeydi. Bu sefer Erdoğan konuşması sonrasında DEM Parti sıralarına giderek tek tek tüm liderlerin elini sıktı. İYİ Partili Dervişoğlu ile de tokalaştı. Geçen seneden eksik olarak CHP vardı. Geçen sene ayakta karşılamıştı. Bu sene CHP salonda yoktu. CHP 1 yıllık süreç içinde belediyelere yapılan operasyonlara tepki olarak bu toplantıya katılmadı. Bunun devamı da geldi. Erdoğan’ın isteği üzerine parti temsilcileri diğer partilere giderek Erdoğan’ın çay içmeye davet ettiğini iletti. Herkes kabul etti. İYİ Parti komisyona üye vermemişti ancak Dervişoğlu da çay içmeye gitti. Orada bu komisyon konuşulmadı. Erdoğan ile Dervişoğlu arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. CHP resepsiyona da katılmadı. Diğer partilerin liderleri katıldı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da o resepsiyona katıldı. Erdoğan kısa bir tur attıktan sonra liderleri çaya davet etti. Onlar da katıldı. Orada da sohbet ettiler. Erdoğan’ın orada Terörsüz Türkiye mesajları oldu. Yasal düzenleme konusunda çalışılmaya başlanması mesajları oldu. DEM Parti’den AK Parti grubuna dönerken Abdullah Güler ve Özlem Zengin, CHP’nin grubunun bulunduğu bölümden de geçti. Tam bu sırada Ali Mahir Başarır ve Murat Emir kapının önündeydi. Onlarla da ayaküstü bir sohbet gelişti ve Murat Emir’in daveti üzerine bir çay da orada içtiler.
Cerit, TBMM’de 13. toplantısı yapılan Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu hakkında şu ifadeleri kullandı:
Komisyon 13 toplantı yaptı yaklaşık 100 kişi dinlendi. Bunlar çok farklı kesimlerdendi. Artık sona gelindiği ifade edildi. Dinlemenin bitmesine yönelik bir karar oluşmuş durumda. Numan Kurtulmuş da rapor hazırlayacaklarını ifade etti. Raporda dinlenenlerin ve parti temsilcilerinin önerilerinin yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı bir rapor bekleniyor. Rapor doğrultusunda bir yasa düzenlemesi ayrıca yapılacak. Dinlemeler bu hafta bitti ve bu kapsamda taslak hazırlanma süreci başlayacak. Meclis büroklarına da görev düşecek. Buradaki öneri ve teklifleri metin haline getirecekler ve bu metin üzerinde tartışma yapılacak. Rapor, oradaki 3’te 2 çoğunlukla kabul edilecek. Yasa teklifi hakkında nasıl hazırlanacağı üzerinde şimdilik bir netlik yok. Komisyonda bir inanç doğmuş durumda. Bu gelenlerin hepsi bu sürecin tamamlanmasını istiyor. Yöntem ve öneriler farklı olabiliyor ama son noktada dinlenen 100 kişi, orada bulunan 51 milletvekilinin ortak görüşü artık bu konuşulanların ete kemiğe bürünmesidir. Terör örgütünde eylemlere katılmamış olanlara özgü ayrı bir düzenleme yapılacak. Eylemlere katılan TCK’ya göre ceza işleyenlere yönelik olarak ayrı bir düzenleme yapılması bekleniyor. Terör örgütü yöneticilerinin Türkiye dışındaki başka ülkelere gitmesi konusunda bir düzenleme yapılacağı öngörülüyor. Katılanlar da bunun olması gerektiğini söylüyor. Burada bazı maddeler konusunda tartışmalar var. Anadil konusunda ya da bazı haklar konusunda söylemler söz konusu. Ama herkesin ortak noktada anlaştığı konu şu: Bu iş bir an önce tamamlanmalı ve Terörsüz Türkiye sürecine Türkiye kavuşmalı.