Kadem Özbay: 'İstanbul Üniversitesi’nin Cuma kararı laikliğe aykırı'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay ve Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık oldu.
Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, İstanbul Üniverstisi Hukuk Fakültesi’nde Cuma günü derslerinin iptal edilmesini yorumlarken Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümü ile ilgili süren davayı anlattı.
‘Laiklik ilkesine aykırı buluyoruz’
Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi:
Önce mekanlarda laiklik ilkesini hissettirmeniz lazım. Cuma gününün tamamen boşaltılması tercihin sebebini ortaya koyuyor. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Sorguladığımız kadarıyla anlaşılan o ki ders programında tarikatların da etkili olduğu yönünde duyumlar var. Bu da bunun belgesi niteliğinde. Önceki yıllarda yapılmış olsa da kendisinin bir sorun olduğunu düşünüyorum. Üniversite dediğimiz şey belli günlerde ve sınırlarda eğitim öğretimin devam edeceği yerler değil. Bilimin öğretileceği gençlerin sosyalleşeceği alanlardan bahsediyoruz. Herhangi bir dini gerekçelerle bunu yapıyorsanız farklı inançtaki gençlerin dini gerekçesine göre de başka bir günü boşaltacak mısınız eğer program bu amaçla düzenlendiyse. 1 günün komple boş kalması bilimsel akademik olarak da sorundur. Bunu yapmaya neden gerek duyuldu? Atatürk ile ilgili dersin o güne göstermelik çevrimiçi olarak yapılması da eğitimdeki gerici uygulamaların üniversitelere kadar nasıl yansıdığının bir göstergesi. Üniversite işini gücünü bıramış Cuma gününün tamamen boşaltılması kararı almış. Bunu üniversitenin temel kültürüne, cumhuriyetin mantığına ve laiklik ilkesine aykırı buluyoruz.
‘Şu anda kasten öldürme davası yürütülüyor’
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, şöyle konuştu:
Şu andaki tüm kanıtlar olayın cinayet olduğunu ortaya koydu. Bunun somut delilleri de kriminal raporları olarak alındı şüphe konusu bitti. Şu anda dava cinayet olarak sürüyor. Bizim tespit edilmesine çalıştığımız şey, vuran el kimdi ve çocuğu katlettikten sonra kimler sabah bulunduğu yere taşıdı ve neden öldürdüler? Hepsi kanun karşısında hesap vermeye başladılar. Şu anda kasten öldürme davası yürütülüyor.