Kadem Özbay: 'İstanbul Üniversitesi’nin Cuma kararı laikliğe aykırı'

Önce mekanlarda laiklik ilkesini hissettirmeniz lazım. Cuma gününün tamamen boşaltılması tercihin sebebini ortaya koyuyor. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Sorguladığımız kadarıyla anlaşılan o ki ders programında tarikatların da etkili olduğu yönünde duyumlar var. Bu da bunun belgesi niteliğinde. Önceki yıllarda yapılmış olsa da kendisinin bir sorun olduğunu düşünüyorum. Üniversite dediğimiz şey belli günlerde ve sınırlarda eğitim öğretimin devam edeceği yerler değil. Bilimin öğretileceği gençlerin sosyalleşeceği alanlardan bahsediyoruz. Herhangi bir dini gerekçelerle bunu yapıyorsanız farklı inançtaki gençlerin dini gerekçesine göre de başka bir günü boşaltacak mısınız eğer program bu amaçla düzenlendiyse. 1 günün komple boş kalması bilimsel akademik olarak da sorundur. Bunu yapmaya neden gerek duyuldu? Atatürk ile ilgili dersin o güne göstermelik çevrimiçi olarak yapılması da eğitimdeki gerici uygulamaların üniversitelere kadar nasıl yansıdığının bir göstergesi. Üniversite işini gücünü bıramış Cuma gününün tamamen boşaltılması kararı almış. Bunu üniversitenin temel kültürüne, cumhuriyetin mantığına ve laiklik ilkesine aykırı buluyoruz.