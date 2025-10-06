https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/cumhurbaskani-erdogan-nukleerde-ulkemizi-bir-ust-lige-tasima-gayretindeyiz-1099952579.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleerde ülkemizi bir üst lige taşıma gayretindeyiz

Enerji Verimliliği Forum'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerjide üst ligi hedeflediğini belirtirken, Akkuyu haricinde farklı nükleer santral... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nükleerde ülkemizi bir üst lige taşıma gayretindeyiz. Akkuyu nükleer güç santralinde ilk elektriği çok kısa süre içerisinde vereceğiz. Başka nükleer santral projelerimiz de var, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları söyle; Enerji yıkıcı bir rekabetin konusuEnerji insanlık tarihinde uzun yıllar iş birliğinin değil, yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur. Enerji talebinin yükselmesi, sadece nüfus artışına ve büyümeye değil; aynı zamanda refah artışına da işaret etmektedir.Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de elektirikli ve hibrit araçların sayısı yükseliyor. Örneğin bu yılın ocak-eylül döneminde 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.Kişibaşı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştıTürkiye olarak 2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içerisindeyiz. 2025'in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış kişibaşı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştı. Milli gelirde 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik. Geçen ay OVP'yi paylaştık. Önümüzdeki üç yıl için hedefler belirledik. 2028'de ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı ön görüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirimizi 70 milyar dolar üzerine taşımayı hedefliyoruz.Nüfus hedefini açıkladıNüfusumuzun ise 2050'de 94 milyonu bulmasını bekliyoruz. Bunun enerji talebi açısından ne manaya geldiğini, hepimiz çok iyi biliyoruz. Fosil yakıtları yurt dışından temin etmek zorundayız. 2002'de 17,4 milyar metreküp olan, 2024'te 53,2 milyar metreküpe çıktı. 2025 için tahminimiz 59,5 milyar metreküp. Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz.Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak, bakkaldan gazoz olmaya benzemezUluslararası piyasalardan doğalgaz almak, bakkaldan gazoz almaya benzemez. Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız enerji sıkıntısı çekti. Biz Türk Akım'ın da katkısıyla bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biriydik.Akkuyu'da ilk elektrik yakında verilecekBaşka nükleer santral projelerimiz varAkkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Çin ve Amerika ziyaretimizde bu konuyu ele aldık. ABD ile imzaladığımız anlaşma, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas alan bir anlaşmadır. Nükleer enerjiyi yalnızca elektrik üretimi için değil, tıp, tarım, araştırma ve endüstriyel ısı gibi farklı alanlarda da kullanacağız. Hükümet olarak hiçbir alanı ihmal etmeden gelecek 20-30 yılda enerji güvenliğimizi tahkim etmeye çalışıyoruz."

