Bakan Tekin'den zorunlu eğitim sistemiyle ilgili açıklama: 'Detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız'
Bakan Tekin'den zorunlu eğitim sistemiyle ilgili açıklama: 'Detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız'
06.10.2025
Bakan Tekin'den zorunlu eğitim sistemiyle ilgili açıklama: 'Detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?" gündemiyle ilgili bir çalışmayı tamamladıklarını ve artık modelle ilgili detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacaklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer alığı serginin açılışına katıldı.
Sergi açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, gündemde yer alan 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine yönelik şu değerlendirmede bulundu:
"Biz bunu karar mekanizmalarıyla tartışacağız. Ondan sonra da parlamentoya gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar. Biz, bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyundaki bütün tartışmaları değerlendiren bir çalışmayı tamamladık. Artık bundan sonra modelle ilgili detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız."
Tekin, Milli Eğitim Akademisi çalışmalarıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"1 Eylül 2025 itibarıyla Milli Eğitim Akademisi artık fiilen ve resmen çalışıyor. Öğretmen istihdamıyla ilgili süreç AGS (Akademi Giriş Sınavı), temmuz ayında yapıldı. Tahmin ediyorum son KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir, ondan sonra da AGS kontenjanlarını biz, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitim öğretime başlar."