2 bin bina fay hattı üzerinde çıktı, harita kıpkırmızı: 'İnsanın içini ürperten bir tablo'

06.10.2025

Manisa’da düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı’nda, kentin deprem riskiyle ilgili çarpıcı veriler açıklandı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Manisa’nın Türkiye’nin en riskli illerinden biri olduğunu belirterek, kent merkezinin aktif bir fay hattı üzerinde bulunduğunu söyledi.Tatar, “Şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var” dedi.2 bin bina doğrudan fay hattı üzerindeProf. Dr. Tatar, şehir genelinde doğrudan fay hattı üzerinde yer alan 1500-2 bin bina bulunduğunu açıkladı. Tatar, “Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, depremin dalga etkisinden bağımsız olarak ayrıca bir tehlike yaratıyor. Bu nedenle bu gerçekleri bilmek ve buna göre önlem almak zorundayız” sözleriyle uyarıda bulundu.Tatar, afet risk azaltma planlarının şehirlerin geleceği açısından “anayasa niteliğinde belgeler” olduğunu vurgulayarak, risk azaltma çalışmalarının “mış gibi” yapılmaması gerektiğini ifade etti.AFAD Genel Müdürü Tatar, afet öncesi hazırlığın afet sonrası müdahale kadar önemli olduğunu vurguladı. “Afet risklerini azaltmak hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğu” diyen Tatar, tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti.Vali Özkan: “Sürdürülebilir bir plan şart”Toplantıda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, afet öncesi hazırlığın, müdahale kadar hayati olduğunu belirterek şunları söyledi:“Müdahale planlarındaki başarıdan sonra görüldü ki, bir afet vuku bulmadan önce de yapmamız gereken çok önemli işler var. Bunları bilimsel ve sistematik biçimde değerlendirip sürdürülebilir bir plana dönüştürmemiz gerekiyor.”Belediye Başkanı Dutlulu: Kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştıkManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentsel dönüşümün risk azaltmadaki önemine vurgu yaptı. Dutlulu, “Deprem, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm kurumların işbirliği içinde çözmesi gereken bir konudur” dedi.Ancak toplantıda paylaşılan risk haritası kentteki tabloyu gözler önüne serdi. Dutlulu, “Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık” ifadelerini kullandı.2000 öncesi binalar büyük risk altındaDutlulu, yapı güvenliği açısından en tehlikeli dönemin 2000 yılı öncesi olduğunu belirterek,“2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor” dedi.Belediye Başkanı, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek, vatandaşlara “binalarının zemin etüdünü yaptırmaları” çağrısında bulundu.

