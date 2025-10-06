https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/1099962152.html
Dünyanın en kurak çölü olan Atacama Çölü, Şili'de olağandışı yağışların ardından çiçek açtı
Dünyanın en kurak çölü olan Atacama Çölü, Şili’de olağandışı yağışların ardından çiçek açtı
Şili'nin Copiapó kentinde bulunan dünyanın en kurak çölü Atacama, ülkenin kuzeyinde kaydedilen olağandışı yağışlar sayesinde mor ve beyaz tonlarında... 06.10.2025
Dünyanın en kurak çölü olan Atacama Çölü, Şili’de olağandışı yağışların ardından çiçek açtı
Şili’nin Copiapó kentinde bulunan dünyanın en kurak çölü Atacama, ülkenin kuzeyinde kaydedilen olağandışı yağışlar sayesinde mor ve beyaz tonlarında kilometrelerce çiçek açtı.
Şili’nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü, olağandışı yağışlar sayesinde beklenmedik bir güzelliğe büründü.
Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olarak bilinen bu çöl, son günlerde Copiapó çevresinde mor ve beyaz tonlarında binlerce çiçekle kaplandı.
Bilim insanları, Atacama Çölü’nün her 5 ila 7 yılda bir kez çiçeklendiğini ve bu olayın Desierto Florido (Çiçek Açan Çöl) olarak adlandırıldığını belirtiyor.
Bu nadir fenomen, özellikle El Nino etkisiyle gerçekleşiyor ve çölün yüzeyinde yıllarca toprakta bekleyen tohumlar yağışla birlikte çiçek açıyor.
Bu dönemde 200 belgelenmiş farklı bitki türü de ortaya çıkıyor.
