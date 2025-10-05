İtalya’da Filistin yanlısı protestolarda polisle halk çatıştı

İsrail’in çarşamba gecesi yardım filosunu engellemeye başlamasından bu yana, Avrupa’nın farklı kentlerinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde dayanışma protestoları düzenleniyor. Ancak İtalya’da eylemler her gün ve birçok şehirde devam ediyor.
Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve “Filistin’e özgürlük”yazılı pankartlarla Kolezyum’un önünden geçerek yürüdü. Organizatörler, katılımcı sayısının 1 milyonu aştığını söylerken, polis kalabalığın yaklaşık 250 bin kişi olduğunu açıkladı.
Yürüyüşün sonlarına doğru, yaklaşık 200 kişilik bir grup Saint Mary Major Bazilikası yakınlarında güvenlik güçleriyle çatıştı.
Polis, olaylara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Bazı göstericiler iki aracı ve birkaç çöp konteynerini ateşe verirken, polise havai fişek attı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı, 262 kişinin ise kimlik bilgilerini kayda geçti.
Cuma günü sendikalar, filoya destek amacıyla ülke çapında genel grev çağrısı yaptı. Organizatörler, 2 milyonun üzerinde kişinin eylemlere katıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı ise sayıyı 400 bin olarak açıkladı.
