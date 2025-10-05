Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/italyada-filistin-yanlisi-protestolarda-polisle-halk-catisti--1099932164.html
İtalya’da Filistin yanlısı protestolarda polisle halk çatıştı
İtalya’da Filistin yanlısı protestolarda polisle halk çatıştı
Sputnik Türkiye
İtalya genelinde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin dördüncü gününde, cumartesi günü başkent Roma’nın merkezinde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Detaylar ve Roma'dan görüntüler
2025-10-05T13:51+0300
2025-10-05T13:51+0300
multi̇medya
filistin
roma
haberler
protesto
i̇talya
i̇srail
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099930671_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d15ef9d231e41eb3a04151a1212ccbea.jpg
filistin
i̇talya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099930671_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7a604a73c25c83780c4a62e260a58bd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇talya, filistin, protesto, çatışma, roma
i̇talya, filistin, protesto, çatışma, roma

İtalya’da Filistin yanlısı protestolarda polisle halk çatıştı

13:51 05.10.2025
Abone ol
İtalya genelinde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin dördüncü gününde, cumartesi günü başkent Roma’nın merkezinde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü.
İsrail’in çarşamba gecesi yardım filosunu engellemeye başlamasından bu yana, Avrupa’nın farklı kentlerinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde dayanışma protestoları düzenleniyor. Ancak İtalya’da eylemler her gün ve birçok şehirde devam ediyor.
İtalya'da Filistin Yanlısı Protestolar - Sputnik Türkiye
1/6
İsrail’in çarşamba gecesi yardım filosunu engellemeye başlamasından bu yana, Avrupa’nın farklı kentlerinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde dayanışma protestoları düzenleniyor. Ancak İtalya’da eylemler her gün ve birçok şehirde devam ediyor.
Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve “Filistin’e özgürlük”yazılı pankartlarla Kolezyum’un önünden geçerek yürüdü. Organizatörler, katılımcı sayısının 1 milyonu aştığını söylerken, polis kalabalığın yaklaşık 250 bin kişi olduğunu açıkladı.
İtalya'da Filistin Yanlısı Protestolar - Sputnik Türkiye
2/6
Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve “Filistin’e özgürlük”yazılı pankartlarla Kolezyum’un önünden geçerek yürüdü. Organizatörler, katılımcı sayısının 1 milyonu aştığını söylerken, polis kalabalığın yaklaşık 250 bin kişi olduğunu açıkladı.
Yürüyüşün sonlarına doğru, yaklaşık 200 kişilik bir grup Saint Mary Major Bazilikası yakınlarında güvenlik güçleriyle çatıştı.
İtalya'da Filistin Yanlısı Protestolar - Sputnik Türkiye
3/6
Yürüyüşün sonlarına doğru, yaklaşık 200 kişilik bir grup Saint Mary Major Bazilikası yakınlarında güvenlik güçleriyle çatıştı.
Polis, olaylara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
İtalya'da Filistin Yanlısı Protestolar - Sputnik Türkiye
4/6
Polis, olaylara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Bazı göstericiler iki aracı ve birkaç çöp konteynerini ateşe verirken, polise havai fişek attı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı, 262 kişinin ise kimlik bilgilerini kayda geçti.
İtalya'da Filistin Yanlısı Protestolar - Sputnik Türkiye
5/6
Bazı göstericiler iki aracı ve birkaç çöp konteynerini ateşe verirken, polise havai fişek attı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı, 262 kişinin ise kimlik bilgilerini kayda geçti.
Cuma günü sendikalar, filoya destek amacıyla ülke çapında genel grev çağrısı yaptı. Organizatörler, 2 milyonun üzerinde kişinin eylemlere katıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı ise sayıyı 400 bin olarak açıkladı.
İtalya'da Filistin Yanlısı Protestolar - Sputnik Türkiye
6/6
Cuma günü sendikalar, filoya destek amacıyla ülke çapında genel grev çağrısı yaptı. Organizatörler, 2 milyonun üzerinde kişinin eylemlere katıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı ise sayıyı 400 bin olarak açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала