Dünya Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç bronz madalya kazandı
Dünya Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç bronz madalya kazandı
2025 Dünya Halter Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda silkmede 192 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç'in üçüncülüğünün ardından Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 5'e yükseldiMilli halterci, koparmada 151 kiloyla 6'ncı, toplamda ise 343 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu.Türkiye'yi aynı kiloda temsil eden diğer milli sporcu Kaan Kahriman ise şampiyonayı silkmede 180 kiloyla 8'inci, koparmada 148, toplamda da 328 kiloyla 7'nci sırada tamamladı.Erkekler 71 kiloda Çinli He Yueji, koparmada 160 kiloyla dünya rekoru kırarak altın madalya aldı.Tayvanlı Weeraphon Wichuma, bu kategoride silkmede 194, toplamda da 346 kiloyla dünya rekorunun sahibi oldu ve 2 altın madalya elde etti.
Dünya Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç bronz madalya kazandı

2025 Dünya Halter Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda silkmede 192 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç'in üçüncülüğünün ardından Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 5'e yükseldi
Milli halterci, koparmada 151 kiloyla 6'ncı, toplamda ise 343 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu.
Türkiye'yi aynı kiloda temsil eden diğer milli sporcu Kaan Kahriman ise şampiyonayı silkmede 180 kiloyla 8'inci, koparmada 148, toplamda da 328 kiloyla 7'nci sırada tamamladı.
Erkekler 71 kiloda Çinli He Yueji, koparmada 160 kiloyla dünya rekoru kırarak altın madalya aldı.
Tayvanlı Weeraphon Wichuma, bu kategoride silkmede 194, toplamda da 346 kiloyla dünya rekorunun sahibi oldu ve 2 altın madalya elde etti.
