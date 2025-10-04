https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/sumud-filosunda-yer-alan-turk-aktivistler-ulkeye-nasil-donecek-disislerinden-son-dakika-aciklama-1099905563.html

Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye ne zaman dönecek? Dışişleri'nden son dakika açıklama geldi

Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye ne zaman dönecek? Dışişleri'nden son dakika açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda gasbedilen Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı.İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ne zaman dönecek?İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı.Öncü Keçeli kaç Türk vatandaşının gözaltına alındığına dair ise şunları söylemişti: 36 Türk bugün dönüyorTeknelerde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü belirten Keçeli, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini kaydetti.Kalan vatandaşların işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Keçeli, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlandı bilgisini paylaştı.Dışişleri Bakanlığı: THY uçağında 12 ülke vatandaşı olacakDışişleri Bakanlığı, bugün Türkiye'ye gelecek olan uçakta 12 ülke vatandaşının daha olacağını açıkladı:

