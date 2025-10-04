Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/sumud-filosunda-yer-alan-turk-aktivistler-ulkeye-nasil-donecek-disislerinden-son-dakika-aciklama-1099905563.html
Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye ne zaman dönecek? Dışişleri'nden son dakika açıklama geldi
Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye ne zaman dönecek? Dışişleri'nden son dakika açıklama geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan... 04.10.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda gasbedilen Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı.İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ne zaman dönecek?İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı.Öncü Keçeli kaç Türk vatandaşının gözaltına alındığına dair ise şunları söylemişti: 36 Türk bugün dönüyorTeknelerde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü belirten Keçeli, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini kaydetti.Kalan vatandaşların işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Keçeli, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlandı bilgisini paylaştı.Dışişleri Bakanlığı: THY uçağında 12 ülke vatandaşı olacakDışişleri Bakanlığı, bugün Türkiye'ye gelecek olan uçakta 12 ülke vatandaşının daha olacağını açıkladı:
Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler ülkeye ne zaman dönecek? Dışişleri'nden son dakika açıklama geldi

11:51 04.10.2025 (güncellendi: 13:01 04.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda gasbedilen Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ne zaman dönecek?

İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı.
Öncü Keçeli kaç Türk vatandaşının gözaltına alındığına dair ise şunları söylemişti:

"Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor."

36 Türk bugün dönüyor

Teknelerde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü belirten Keçeli, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini kaydetti.
Kalan vatandaşların işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Keçeli, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlandı bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı: THY uçağında 12 ülke vatandaşı olacak

Dışişleri Bakanlığı, bugün Türkiye'ye gelecek olan uçakta 12 ülke vatandaşının daha olacağını açıkladı:
İsrail’de tutulan vatandaşlarımızın bugün (4 Ekim) ülkemize transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülmektedir.
