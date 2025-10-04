Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu 36’sı Türk 137 aktivist Türkiye’de: 'Ablukayı kırdık, moralleri çok bozuk'
15:46 04.10.2025 (güncellendi: 17:12 04.10.2025)
© Muhammed Enes Yıldırımİsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
© Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye ulaştı. İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak. 36'sı Türk, 137 aktivist İstanbul'a THY uçağı ile getirildi. Aktivistler uçaktan inişte açıklamalarda bulundular. Bir aktivist "Su bile vermediler" derken başka bir aktivist, "fiziksel, psikolojik mobbinge maruz kaldık" dedi.
Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye ulaştı.
Aktivistler uçaktan inişte açıklamalarda bulundular.
'Bir su bile vermediler'
Bir su bile vermiyorlar, ibadet haklarımıza engel oldular. İsrail'in yaptıklarına yaraşır bir tavır ile karşılaştık. İsrailli Bakan geldi ve rezil oldu. Rezil olmuş olarak da oradan ayrılmak zorunda kaldı
⚡️⚡️⚡️Türkiye'ye getirilen aktivist: Bir su bile vermiyorlar, ibadet haklarımıza engel oldular. İsrail'in yaptıklarına yaraşır bir tavır ile karşılaştık. İsrailli Bakan geldi ve rezil oldu. Rezil olmuş olarak da oradan ayrılmak zorunda kaldı pic.twitter.com/VwH4KQUnSm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2025
'Fiziksel, psikolojik mobbinge maruz kaldık'
İsrail bizi alıkoydu ve 3 gün hapishanede kalmak mecburiyetinde bıraktı. Fiziksel, psikolojik mobbinge maruz bıraktı. Gemiye çıkınca askerler farklı muamelede bulundu. Bazı arkadaşlarımız 16 saat plastik kelepçe ile tutulmuş, askerler su fışkırttı
Aktivist: Gazze'de ablukayı kırdık
Gazze'de ablukayı kırdık çünkü İsrail'de moraller çok bozuk. Bütün dünyanın onlardan nefret ettiğini gördüler. Türkiye bizi bırakmadı ve diğer 44 ülkenin vatandaşlarını da aldırdı
'Bizi kafese kapatmışlardı, sloganlarla cezaevini inlettik'
Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlerden Ayçin Kantoğlu 'bizi sindiremediler' dedi.
Bizi bir kafese kapatmışlardı. Temiz su vermediler tuvaletten su içmemizi söylediler, 36-40 saate yakın yemek almadık. Defalarca arandık, ağzımızın içine baktılar. Amaçları bizi sindirmektiyse başarılı olamadılar. Sloganlarla cezaevini inlettik.
36 Türk aktivist Türkiye'de
İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen THY uçağı İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket etti. 15.50 sularında da İstanbul'a indi.
Türkiye'ye getirilen aktivistler kimler?
Türkiye'ye getirilen aktivistlerin isimleri şöyle:
1.Umut Aslan
2.Muhemmed Huzeyf Küçükaytekin
3.Tevhit Yıldız
4.Mehmet Sait Direkçi
5.Bekir Turunç
6.Muhammet Mustafa Çakmakçı
7.Müslüm Ziyalı
8.Halil Rıfat Çanakçı
9.Muhammed Salih Dallı
10.Mehmet Emin Aydın
11.Fikret Ayçın Kantoğlu
12.Abdulaziz Yalçın
13.Semanur Sönmez Yaman
14.Yaşar Yavuz
15.Zeynep Tekocak
16.Muhammet Emin Yıldırım
17.Ersin Çelik
18.Metehan Sarı
19.Enes Harman
20.Ergun Akpınar
21.Abdulsamed Turan
22.Haşmet Yazıcı
23.Hatice İkbal Gürpınar
24.Osman Çetinkaya
25.Muhammed Emin Işık
26.Bekir Develi
27.Fethullah Badem
28.Erdem Özveren
29.Hacı Durak
30.Sait Karahasan
31.Onur Murat Kolgu
32.Mesut Çakar
33.Davut Taşkıran
34.Fatih Özsöz
35.Evren Akan
36.Halil İbrahim Şehidoğlu
'Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medyasından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan ve Türkiye'ye gelenlere 'hoşgeldiniz' dedi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor. İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!
İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'ye geldiklerinde ifadelerine başvurulacak
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.
Sağlık kontrolünden geçirilecekler
Aktivistler, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirilecek.
Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.