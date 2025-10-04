https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/kuresel-sumud-filosu-aktivistleri-turkiyeye-ulasti-1099912360.html

Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu 36’sı Türk 137 aktivist Türkiye’de: 'Ablukayı kırdık, moralleri çok bozuk'

Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu 36’sı Türk 137 aktivist Türkiye’de: 'Ablukayı kırdık, moralleri çok bozuk'

Sputnik Türkiye

Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye ulaştı. İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak. 36'sı Türk, 137 aktivist İstanbul'a THY uçağı ile... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T15:46+0300

2025-10-04T15:46+0300

2025-10-04T17:12+0300

türki̇ye

türkiye

küresel sumud filosu

sumud filosu

i̇stanbul

thy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099915151_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e15f5d975ab412d63f639dcea2aab9c5.jpg

Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye ulaştı. Aktivistler uçaktan inişte açıklamalarda bulundular. 'Bir su bile vermediler''Fiziksel, psikolojik mobbinge maruz kaldık'Aktivist: Gazze'de ablukayı kırdık'Bizi kafese kapatmışlardı, sloganlarla cezaevini inlettik'Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlerden Ayçin Kantoğlu 'bizi sindiremediler' dedi.36 Türk aktivist Türkiye'deİsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen THY uçağı İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket etti. 15.50 sularında da İstanbul'a indi.Türkiye'ye getirilen aktivistler kimler?Türkiye'ye getirilen aktivistlerin isimleri şöyle: 'Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medyasından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan ve Türkiye'ye gelenlere 'hoşgeldiniz' dedi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada şunları söyledi: İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'ye geldiklerinde ifadelerine başvurulacakİsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.Sağlık kontrolünden geçirileceklerAktivistler, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirilecek.Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sumud filosu, kürsel sumud filosu, sumud filosu aktivistleri, sumud filosu istanbulda, israil gözaltına alınan aktivistler, türkiye'ye getirilen aktivistler kimler, hangi türkler israilden getirildi, israilden getirilen türklerin listesi