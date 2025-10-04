https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-uc-ay-icinde-gecici-anayasa-hazirlanacak-1099901263.html
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Üç ay içinde geçici anayasa hazırlanacak
04.10.2025
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi’nden Filistin Devleti’ne geçiş sürecinin temelini oluşturacak geçici anayasanın üç ay içinde hazırlanması talimatını verdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan açıklamaya göre Abbas, İsrail’in Gazze saldırılarının sona ermesinin ardından bir yıl içinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağı yönündeki kararlılığını yineledi. Bu sürecin bir parçası olarak ilgili kurumlara geçici anayasanın hazırlanması için üç aylık bir takvim verildi.
Abbas, yeni seçim yasasının, geçici anayasa hükümlerine dayanarak oluşturulacağını ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) siyasi programına, iki devletli çözüm vizyonuna ve uluslararası meşruiyet ilkelerine uymayan birey ve siyasi yapıların seçime katılamayacağını belirtti. Yasa, aynı zamanda tek sistem, tek yasa ve tek meşru güvenlik gücü ilkesini esas alacak şekilde revize edilecek.
Filistin lideri ayrıca hükümete, UNESCO standartlarına uygun yeni eğitim müfredatının geliştirilmesi ve bu çalışmanın iki yıl içinde tamamlanması talimatını verdi.
Abbas, sosyal yardım sisteminde de reforma gidileceğini duyurdu. Buna göre, tutuklu, şehit ve yaralı ailelerinin haklarına ilişkin mevcut yasa ve talimatlar iptal edilerek, bu hakların yönetimi Filistin Ulusal Ekonomik Güçlendirme Kurumu'na devredilecek. Tüm sosyal koruma programları ise uluslararası standartlara uygun şekilde tek bir sistem altında birleştirilecek.