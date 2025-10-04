Türkiye
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
Dilovası'nda bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bir fabrikada iş kazası meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Bakım çalışması sırasında meydana geldiGEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 işçi hayatını kaybetti

12:20 04.10.2025 (güncellendi: 13:18 04.10.2025)
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bir fabrikada iş kazası meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti.

Bakım çalışması sırasında meydana geldi

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.
