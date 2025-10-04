Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 67 bini aştı: Son 24 saatte 66 kişi öldü

© AA / Moiz Salhi

Sağlık Bakanlığı ayrıca son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 459'a yükseldiği ifade edildi.