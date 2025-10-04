Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 67 bini aştı: Son 24 saatte 66 kişi öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 67 bin 74'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 ölü ve 265 yaralının ulaştığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı ayrıca son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 459'a yükseldiği ifade edildi.
Gazze Şeridi’nin batısındaki er-Raşid Caddesi’nde derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’ın “kalıcı barışa” hazır olduğunu açıklamasının ardından kuzeye dönmek için bekliyor.
Bazı Filistinliler ise yanlarına alabildikleri eşyalarla yaya olarak yola çıktı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail'in, Trump'ın planının ilk aşaması olan rehinelerin serbest bırakılması üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.
Ardından İsrail Ordusu, Gazze'ye yönelik operasyonlarını 'şimdilik' askıya aldıklarını belirtmişti.
