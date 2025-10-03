Türkiye
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
Tomurcuk Kooperatifi'nden Radyo Sputnik'e ödül: Down sendromlu Dila'nın eseriyle anlamlı takdim
Tomurcuk Kooperatifi tarafından düzenlenen “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi”nde, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına ödül... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T13:55+0300
2025-10-03T14:00+0300
İstanbul Altunizade Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi” kapsamında, Tomurcuk Kooperatifi tarafından "medya desteğinden" ötürü Radyo Sputnik adına Okan Aslan'a özel bir ödül verildi. Okan Aslan’a verilen ödül, Down sendromlu Dila tarafından hazırlandı. Törende, Tomurcuk Kooperatifi tarafından Aslan’a sunulan ödülün üzerinde şu ifadeler yer alıyor:“Sayın Okan Aslan, Sputnik Radyo. 1 Ekim 2025 Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi’ne verdiğiniz değerli destek için teşekkür ederiz. Bugünün anısına sunulan bu eser, Zehra Miller’ın yürüttüğü atölye çalışmalarında üretilmiştir.”
Okan Aslan
Okan Aslan
Tomurcuk Kooperatifi'nden Radyo Sputnik'e ödül: Down sendromlu Dila'nın eseriyle anlamlı takdim

13:55 03.10.2025 (güncellendi: 14:00 03.10.2025)
Okan Aslan
İstanbul Altunizade Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi” kapsamında, Tomurcuk Kooperatifi tarafından "medya desteğinden" ötürü Radyo Sputnik adına Okan Aslan'a özel bir ödül verildi. Okan Aslan’a verilen ödül, Down sendromlu Dila tarafından hazırlandı.
Törende, Tomurcuk Kooperatifi tarafından Aslan’a sunulan ödülün üzerinde şu ifadeler yer alıyor:
“Sayın Okan Aslan, Sputnik Radyo. 1 Ekim 2025 Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi’ne verdiğiniz değerli destek için teşekkür ederiz. Bugünün anısına sunulan bu eser, Zehra Miller’ın yürüttüğü atölye çalışmalarında üretilmiştir.”
