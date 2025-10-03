https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tomurcuk-kooperatifinden-radyo-sputnike-odul-down-sendromlu-dilanin-eseriyle-anlamli-takdim--1099884689.html
Tomurcuk Kooperatifi'nden Radyo Sputnik'e ödül: Down sendromlu Dila'nın eseriyle anlamlı takdim
Tomurcuk Kooperatifi tarafından düzenlenen "Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi"nde, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programına ödül verildi.
İstanbul Altunizade Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi” kapsamında, Tomurcuk Kooperatifi tarafından "medya desteğinden" ötürü Radyo Sputnik adına Okan Aslan'a özel bir ödül verildi. Okan Aslan’a verilen ödül, Down sendromlu Dila tarafından hazırlandı. Törende, Tomurcuk Kooperatifi tarafından Aslan’a sunulan ödülün üzerinde şu ifadeler yer alıyor:“Sayın Okan Aslan, Sputnik Radyo. 1 Ekim 2025 Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi’ne verdiğiniz değerli destek için teşekkür ederiz. Bugünün anısına sunulan bu eser, Zehra Miller’ın yürüttüğü atölye çalışmalarında üretilmiştir.”
Tomurcuk Kooperatifi'nden Radyo Sputnik'e ödül: Down sendromlu Dila'nın eseriyle anlamlı takdim
Tomurcuk Kooperatifi tarafından düzenlenen “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi”nde, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına ödül verildi. Down sendromlu Dila tarafından yapılan ödül Okan Aslan’a takdim edildi.
İstanbul Altunizade Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi” kapsamında, Tomurcuk Kooperatifi tarafından "medya desteğinden" ötürü Radyo Sputnik adına Okan Aslan'a özel bir ödül verildi. Okan Aslan’a verilen ödül, Down sendromlu Dila tarafından hazırlandı.
Törende, Tomurcuk Kooperatifi tarafından Aslan’a sunulan ödülün üzerinde şu ifadeler yer alıyor:
“Sayın Okan Aslan, Sputnik Radyo. 1 Ekim 2025 Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi’ne verdiğiniz değerli destek için teşekkür ederiz. Bugünün anısına sunulan bu eser, Zehra Miller’ın yürüttüğü atölye çalışmalarında üretilmiştir.”