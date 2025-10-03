https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-2025te-mi-emekli-olmali-2026da-mi-1099892459.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: 2025’te mi emekli olmalı, 2026’da mı?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: 2025’te mi emekli olmalı, 2026’da mı?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, 2025 yılında emekli olmakla 2026 yılında emekli olmak... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2023 yılında 2 milyon 97 bin kişi yeni emekli olurken bu sayı 2024 yılında 617 bin 361 bin oldu. EYT öncesi rakamlar ortalama 250-350 bin kişiyi geçmiyordu. Peki bugüne geldiğimizde 2025 yılında emekli olmak mı daha avantajlı yoksa 2026 yılında emekli olmak mı?Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, ‘2025’te mi emekli olmalı, 2026’da mı?’ sorusunu yanıtladı.
2023 yılında 2 milyon 97 bin kişi yeni emekli olurken bu sayı 2024 yılında 617 bin 361 bin oldu. EYT öncesi rakamlar ortalama 250-350 bin kişiyi geçmiyordu. Peki bugüne geldiğimizde 2025 yılında emekli olmak mı daha avantajlı yoksa 2026 yılında emekli olmak mı?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, ‘2025’te mi emekli olmalı, 2026’da mı?’ sorusunu yanıtladı.
“2025-2026 arası emeklilik sistemine değinmek istiyorum. İster istemez günü dolmuş olanlar var ve ne yapacaklarına karar veremiyorlar. 2024’te emekli olanla 2025’te emekli olan arasında yüzde 30’luk korkunç bir oran farkı vardı. Bir aylık alınırken ve maaş bağlanacakken belli koşullara göre bağlanır. Güncelleme katsayıları vardır ve bu katsayılar enflasyon ve büyümeye göre belirlenir. Ancak o yılın değil bir önceki yılın rakamlarına bakılır. 2024’te insanlar neden yüzde 30 fazla maaş aldı? Çünkü 2023’teki enflasyon yüzde 64’ün üzerindeydi. 2024’e geldiğimizde emekli olanlar 2025 yılına göre daha fazla maaş aldı. 2025 emeklileri temmuz ve ocakta aldıkları yüzde 35’lik enflasyonla birlikte bir zam alıyorlar. Eğer 31 Aralık’a kadar başvurursanız bunu alırsınız. Ama 1 Ocak’ta başvurursanız hedef enflasyon sistemi yüzünden yüzde 10’luk bir düşüşle aylık alacaksınız. Emekliliği gelenlerin kesinlikle başvurması gerekiyor. Olabildiğince erken emekli olmak bizim için bir avantajdır.”