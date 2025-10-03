Venezuela’da olup biten basit bir “hava devriyesi” değil. ABD’nin Karayipler’de ısrarla sürdürdüğü tacizin yeni perdesi. Savunma Bakanı Padrino López’in kuzey kıyılarımızda 5’ten fazla savaş uçağı tespit ettik, bu açık provokasyon demesi boşuna değil. Washington uzun süredir Caracas’ı içeriden çökertmeyi denedi, kukla aday deneyi tutmadı; şimdi askeri baskıyı artırarak risk yükseltiyor. Ama şunu not edin Venezuela, ham diye yutulacak lokma değil. Ülkede konuşlu Rus yapımı S-300 bataryaları aynı anda onlarca hedefe kilitlenebiliyor. Bu da ABD’nin havadaki karizmasını bir gecede çizebilecek bir caydırıcılık demek. Bizde F-22 var masallarının sınırı da burada. Kağıt üzerindeki üstünlük, gerçek angajmanda taş gibi hava savunmasına çarpabilir. O yüzden Beyaz Saray doğrudan işgale girmek istemiyor. Çin ve Rusya faktörünü, bölgesel dengeleri ve olası itibar kaybını biliyor. Karayipler’deki uçuşlar, Maduro yönetimini yıldırma amaçlı bir güç gösterisi. Fakat tetik çekildiği gün, bunun faturası ABD’nin yıllardır özenle parlatılmış hava üstünlüğü imajına kesilebilir.