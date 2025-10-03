Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
'Karayipler'deki uçuşlar, Maduro yönetimini yıldırma amaçlı bir güç gösterisi'
'Karayipler’deki uçuşlar, Maduro yönetimini yıldırma amaçlı bir güç gösterisi'
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5'ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini açıkladı.
Venezuela Entegre Hava Savunma Sistemi ile ülkenin kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5'ten fazla savaş uçağı tespit ettiklerini aktaran Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, söz konusu uçakların varlığını "provokasyon" ve "ulusal güvenliğe tehdit" olarak niteledi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Karayipler’de ülke kıyılarına yakın 5’ten fazla savaş uçağı tespit edilmesi hakkında konuştu.Çağatay, şunları söyledi:
'Karayipler’deki uçuşlar, Maduro yönetimini yıldırma amaçlı bir güç gösterisi'

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5'ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini açıkladı. Devlet televizyonu VTV'de konuşan Lopez, Karayip Denizi'ndeki hareketliliğin yakından izlendiğini belirtti.
Venezuela Entegre Hava Savunma Sistemi ile ülkenin kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5'ten fazla savaş uçağı tespit ettiklerini aktaran Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, söz konusu uçakların varlığını "provokasyon" ve "ulusal güvenliğe tehdit" olarak niteledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Karayipler'de ülke kıyılarına yakın 5'ten fazla savaş uçağı tespit edilmesi hakkında konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:

Venezuela'da olup biten basit bir "hava devriyesi" değil. ABD'nin Karayipler'de ısrarla sürdürdüğü tacizin yeni perdesi. Savunma Bakanı Padrino López'in kuzey kıyılarımızda 5'ten fazla savaş uçağı tespit ettik, bu açık provokasyon demesi boşuna değil. Washington uzun süredir Caracas'ı içeriden çökertmeyi denedi, kukla aday deneyi tutmadı; şimdi askeri baskıyı artırarak risk yükseltiyor. Ama şunu not edin Venezuela, ham diye yutulacak lokma değil. Ülkede konuşlu Rus yapımı S-300 bataryaları aynı anda onlarca hedefe kilitlenebiliyor. Bu da ABD'nin havadaki karizmasını bir gecede çizebilecek bir caydırıcılık demek. Bizde F-22 var masallarının sınırı da burada. Kağıt üzerindeki üstünlük, gerçek angajmanda taş gibi hava savunmasına çarpabilir. O yüzden Beyaz Saray doğrudan işgale girmek istemiyor. Çin ve Rusya faktörünü, bölgesel dengeleri ve olası itibar kaybını biliyor. Karayipler'deki uçuşlar, Maduro yönetimini yıldırma amaçlı bir güç gösterisi. Fakat tetik çekildiği gün, bunun faturası ABD'nin yıllardır özenle parlatılmış hava üstünlüğü imajına kesilebilir.

