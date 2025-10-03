AYM, maden yasasında yürütmeyi durdurmayı görüşecek

“Anayasa Mahkemesi 8 Ekim’de ilk incelemesini yapacak. O bakımdan Anayasa Mahkemesi oldu bittileri önleyecek bir yaklaşım içinde. Eğer mahkemeden karar alma şansı kalmazsa insanlar kendi yaşam alanlarını kendileri korumaya kalkarlar. Direniş başlar, bu da haktır. O nedenle Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar toplumsal barışın da korunması açısından son derece önemlidir. Bu karar her gün kaygıyla uyuyan İkizköylülerin kaygılarını da ortadan kaldıracaktır. Sadece bizi değil doğadaki tüm canlıları hatta gelecek kuşakları etkileyen bir karar olacak. Köylüler daha önce görüşmeler devam ederken açlık grevi yapmışlardı. Açlık grevi son çaredir. Artık başka yolu kalmadığı için kendi yaşamını ortaya koymaktır. Öyle bir umutsuzluk halinden ayağa kalkıldı ve dava açıldı. Şu an herkesin beklentisi Anayasa Mahkemesi’nden yürürlüğü durdurma kararı çıkması.”