Necmettin Çalışkan, Sumud Filosu’ndan son durumu aktardı: ‘Filonun konuyu bu kadar gündemde tutması başarı emaresidir’
Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Sumud Filosu’nda bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan oldu.
Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na 1 Ekim akşamı müdahale eden İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini, yolcuları alıkoyduğunu duyurdu. Filo'dan yapılan son açıklamada geriye kalan gemiler sabah erken saatlerde yoluna devam ederken İsrail ordusu, tekrar bazı gemilere çıkarak müdahale etti.
Sumud Filosu’nda bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk oldu.
Çalışkan, Sumud Filosu’ndaki son durumu şöyle aktardı:
“Dün akşam saatlerinde gemilere ilk saldırı olduğu andan itibaren tüm milletimiz meydanlara döküldü. Bu bizler için büyük moral kaynağı oldu. Aynı zamanda bütün dünya genelinde böyle bir girişim oldu. Filo 60’ın üzerinde gemiden oluşuyor. İlk gemilerimiz Gazze sınırına ulaştı. Bu gemilere el konuldu. Acaba İsrail bu defa tolerans gösterir mi diye bekliyorduk. Ama olmadı, yine önceki seferlerdeki gibi gemilere el konuldu. Gemiler içindeki gönüllü eylemci arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Ortak avukatlarla çalışıyoruz. Onlardan aldığımız bilgiye göre henüz kendileri gözaltındaki arkadaşlarımıza ulaşamamış. Arkadaşlarımızın deport sürecini bekliyoruz. Henüz İsrail’in el koyduğu alanda değiliz. Biraz daha gerideyiz. Etrafımıza dronlar uçuyor. Ancak bir aydır dron saldırılarına alıştık, o yüzden çok etkilemiyor.”
‘Filonun en büyük gemisi’
“Bizim şu an bulunduğumuz gemi filonun en büyük gemisi. 70 gönüllü bulunuyor. Tam 26 ayrı ülkeden insan var. Gemilere gözaltı olduğuna dair bilgi gelince güvertede toplandık. Büyük bir kararlılıkla hep birlikte asla yolumuzdan dönmeyeceğimizi söyledik. Diğer gemilere ve dünyaya mesaj olması için video çektik. İçimizde sosyalist kimseler de var, birlikte ‘Çav Bella’ şarkısını söyledik. Hava hayli dalgalı. Bizim gemimiz büyük olduğu için biraz sarsılıyor ama yoluna devam ediyor. Diğer 15-10 yolcu taşıyan küçük tekneler tamamen durmak zorunda kalıyor.”
‘Siyasi yollarla netice elde edemediğimizden buraya geldik’
“İnsanların desteği, sosyal medya desteği ve basının desteği çok önemli. Ama en büyük desteği devletlerden bekliyoruz. Tüm ülkeler buradaki vatandaşlarından gelişmeleri takip ediyor. Sürecin sükunetle çözülmesini bekliyorum. Çeşitli saldırılar oluyor. Gemiyi çalışamaz hale getirmek gibi girişimler oldu. Hedefimiz Gazze, tabii ki Gazze kutsal bir yer ama oradan daha kutsal olan açlıktan ölümlerin durdurulması. Filonun bu konuyu bu kadar gündemde tutması bile başarısının emaresidir. Dünyada hiçbir devlet barış için girişimde bulunmadı. Herkes İsrail’in tek taraflı insafa gelmesini bekledi. İnşallah barış olur, açlıktan ölümler durur. Oradaki ambargonun kırılması ve açlıktan ölümlerin durmasını istiyoruz. Siyasi yollarla netice elde edemediğimizden buraya geldik”