Necmettin Çalışkan, Sumud Filosu’ndan son durumu aktardı: ‘Filonun konuyu bu kadar gündemde tutması başarı emaresidir’

“Dün akşam saatlerinde gemilere ilk saldırı olduğu andan itibaren tüm milletimiz meydanlara döküldü. Bu bizler için büyük moral kaynağı oldu. Aynı zamanda bütün dünya genelinde böyle bir girişim oldu. Filo 60’ın üzerinde gemiden oluşuyor. İlk gemilerimiz Gazze sınırına ulaştı. Bu gemilere el konuldu. Acaba İsrail bu defa tolerans gösterir mi diye bekliyorduk. Ama olmadı, yine önceki seferlerdeki gibi gemilere el konuldu. Gemiler içindeki gönüllü eylemci arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Ortak avukatlarla çalışıyoruz. Onlardan aldığımız bilgiye göre henüz kendileri gözaltındaki arkadaşlarımıza ulaşamamış. Arkadaşlarımızın deport sürecini bekliyoruz. Henüz İsrail’in el koyduğu alanda değiliz. Biraz daha gerideyiz. Etrafımıza dronlar uçuyor. Ancak bir aydır dron saldırılarına alıştık, o yüzden çok etkilemiyor.”