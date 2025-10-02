https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/fenerbahce-avrupa-liginde-sahaya-cikiyor-nice-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-1099835840.html

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor: Nice maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Fenerbahçe ile OGC Nice karşılaşması 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45’te başlayacak. Maç, İstanbul’daki Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe, Nice maçı öncesinde tam kadroya yakın sahaya çıkacak. Jhon Duran dışında eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Alvarez takıma dönerken, cezası biten Talisca da görev alabilecek.Teknik direktör Tedesco’nun 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor. Kalede Ederson olacak. Savunma dörtlüsü Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Archie Brown’dan oluşacak. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred görev yapacak. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Szymanski oynayacak. 10 numara pozisyonunda Asensio, ileri uçta ise En Nesyri forma giyecek.Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı 2 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak. Fenerbahçe Nice maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak.Şifresiz yayınlanacakChobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı, 2 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

