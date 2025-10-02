https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/fenerbahce-avrupa-liginde-sahaya-cikiyor-nice-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-1099835840.html
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor: Nice maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nice ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin Nice maçı kadrosu merak konusu olurken maçı saati 19:45 olarak açıklandı.
Fenerbahçe, Nice maçı öncesinde tam kadroya yakın sahaya çıkacak. Jhon Duran dışında eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Alvarez takıma dönerken, cezası biten Talisca da görev alabilecek.
Teknik direktör Tedesco’nun 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor. Kalede Ederson olacak. Savunma dörtlüsü Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Archie Brown’dan oluşacak.
Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred görev yapacak. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Szymanski oynayacak. 10 numara pozisyonunda Asensio, ileri uçta ise En Nesyri forma giyecek.
Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı 2 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak. Fenerbahçe Nice maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı, 2 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.