https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/14-yasinda-okulda-darbedilen-ogrenci-agir-yaralanmisti-valilik-aciklama-yapti-1099850735.html

14 yaşında okulda darbedilen öğrenci ağır yaralanmıştı: Valilik açıklama yaptı

14 yaşında okulda darbedilen öğrenci ağır yaralanmıştı: Valilik açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Valiliğinden, Biga ilçesindeki lisede çıkan kavgada bir öğrencinin aldığı darbeyle ağır yaralanması olayına ilişkin adli ve idari tahkikat... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T17:21+0300

2025-10-02T17:21+0300

2025-10-02T17:21+0300

türki̇ye

çanakkale

türkiye

biga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097687952_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2db9f7b642886ac266d030fd5edaa304.jpg

Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de yaşanan olayla ilgili valilik açıklama yaptı."Söz konusu olay hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adli tahkikat başlatılmıştır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İnceleme başlatıldı14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandıİÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu​​​​​​​ Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız (14), sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

türki̇ye

çanakkale

biga

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, türkiye, biga