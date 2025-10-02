https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/14-yasinda-okulda-darbedilen-ogrenci-agir-yaralanmisti-valilik-aciklama-yapti-1099850735.html
14 yaşında okulda darbedilen öğrenci ağır yaralanmıştı: Valilik açıklama yaptı
Çanakkale Valiliğinden, Biga ilçesindeki lisede çıkan kavgada bir öğrencinin aldığı darbeyle ağır yaralanması olayına ilişkin adli ve idari tahkikat... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de yaşanan olayla ilgili valilik açıklama yaptı."Söz konusu olay hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adli tahkikat başlatılmıştır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İnceleme başlatıldı14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandıİÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız (14), sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Çanakkale Valiliğinden, Biga ilçesindeki lisede çıkan kavgada bir öğrencinin aldığı darbeyle ağır yaralanması olayına ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirildi.
Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de yaşanan olayla ilgili valilik açıklama yaptı.
"Söz konusu olay hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adli tahkikat başlatılmıştır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır. Yaşanan olay nedeniyle öğrencimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin sağlık durumu basta olmak üzere sürecin titizlikle takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız (14), sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.