Oyuncu Yağmur Atacan: 'Yaş farkı bir ilişkide belirleyici olamaz'

Biz yaş farkı konusunu Türkiye’de ilk kez konuşulur hale getiren çiftlerden biriyiz. O dönem bu kadar gündem olmasının nedeni, benim genç gösteriyor olmamdı. Pınar, tanınan bir isimdi, ben de kendi çevremde bilinen genç bir oyuncuydum. Bu durum insanlara ilginç geldi. Oysa yaş farkı bir ilişkide belirleyici olamaz. Biz evlendik, çocuk sahibi olduk, yıllardır da mutlulukla evliliğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, Şimdi bakıyorum, aralarında yaş farkı olan birçok ünlü çift var. Biz bu algıyı biraz yıktık, insanlar artık bu tür şeylere takılmıyor. Yaş değil, uyum önemli. Biz birbirimize hâlâ ilk günkü gibi bakabiliyoruz.