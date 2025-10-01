https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/yagmur-atacan-yas-farki-bir-iliskide-belirleyici-olamaz-1099822946.html
Oyuncu Yağmur Atacan: 'Yaş farkı bir ilişkide belirleyici olamaz'
Oyuncu Yağmur Atacan: 'Yaş farkı bir ilişkide belirleyici olamaz'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Yağmur Atacan, Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T13:50+0300
2025-10-01T13:50+0300
2025-10-01T13:56+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
türkiye
radyo sputnik
radyo
radyo
oyuncu
sinema
dizi
televizyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu olan oyuncu Yağmur Atacan, kariyerine ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Yağmur Atacan, ekranlara ara vermesiyle ilgili şunları söyledi:'42 reklam filminde oynadım'Atacan, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile arasındaki yaş farkına dair yıllardır yapılan yorumlara değinerek, bu konunun artık kendileri için hiçbir anlam taşımadığını belirtti. Atacan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
haberler, türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, oyuncu, sinema, dizi, televizyon, magazin, pınar altuğ, mustafa altıoklar
haberler, türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, oyuncu, sinema, dizi, televizyon, magazin, pınar altuğ, mustafa altıoklar
Oyuncu Yağmur Atacan: 'Yaş farkı bir ilişkide belirleyici olamaz'
13:50 01.10.2025 (güncellendi: 13:56 01.10.2025)
Oyuncu Yağmur Atacan, Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu olan oyuncu Yağmur Atacan, kariyerine ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Yağmur Atacan, ekranlara ara vermesiyle ilgili şunları söyledi:
Doktorlar dizisinden sonra kızımız doğunca aile önceliğimiz değişti. İkimiz de yoğun çalışıyorduk, evde bir düzen kurmak imkânsız hale geldi. Oturduk, konuştuk ve birimiz ara verelim dedik. Ben de Pınar’a sen devam et, ben biraz durayım dedim. O dönem tatlı bir ara gibi başladı ama sonra 10 yıl geçti. Şimdi sete dönmek için yanıp tutuşuyorum. O tempo, o set kokusu, kablolara takıla takıla yürümek… Onlar insana adeta damarına işliyor. Şimdi doğru proje çıksa yarın sete çıkarım.
'42 reklam filminde oynadım'
Atacan, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:
10 yaşında reklamlarla girdim bu işe. 42 reklamda oynadım, sonra tamamen tesadüfen ‘Lise Defteri’ne dahil oldum. Mustafa Altıoklar beni orada fark etti. Aslında arkadaşıma eşlik etmeye gitmiştim, o görüşmeye girdi, ben dışarıda bekliyordum. Mustafa Hoca gelip beni görünce ‘Sen o reklam çocuğu değil misin?’ dedi. Öyle başladı her şey. Sonra ‘Doktorlar’, sinema filmleri, müthiş bir tempo derken hayatın akışı değişti. Şimdi ise Pınar’la evde çekilecek bir dijital program hazırlıyoruz. Mutfakta geçiyor, sponsorlardan biri dolap, biri fırın göndermiş, mutfağı komple yeniledik. Kamera mutfağa kurulacak, oradan başlayacağız. Pınar, harika bir aşçı ben de yardımcısı olacağım. Oyunculuk benim için bitmedi. Sadece başka bir formda devam ediyor.
Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile arasındaki yaş farkına dair yıllardır yapılan yorumlara değinerek, bu konunun artık kendileri için hiçbir anlam taşımadığını belirtti.
Atacan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz yaş farkı konusunu Türkiye’de ilk kez konuşulur hale getiren çiftlerden biriyiz. O dönem bu kadar gündem olmasının nedeni, benim genç gösteriyor olmamdı. Pınar, tanınan bir isimdi, ben de kendi çevremde bilinen genç bir oyuncuydum. Bu durum insanlara ilginç geldi. Oysa yaş farkı bir ilişkide belirleyici olamaz. Biz evlendik, çocuk sahibi olduk, yıllardır da mutlulukla evliliğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, Şimdi bakıyorum, aralarında yaş farkı olan birçok ünlü çift var. Biz bu algıyı biraz yıktık, insanlar artık bu tür şeylere takılmıyor. Yaş değil, uyum önemli. Biz birbirimize hâlâ ilk günkü gibi bakabiliyoruz.