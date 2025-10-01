‘Trump’ın Gazze planı, tarihsel Filistin davasının tasfiyesi anlamına geliyor’

“Donald Trump sürekli ‘barış’ diyor ama siyasete ve tarihe bakarsak ‘Roma barışı’ veya ‘Osmanlı barışı’ gibi tabirler var. Bu barışların çoğu zaman diplomasi yerine sahada teslimiyetle sağlandığı bir gerçeklik var karşımızda. Donald Trump’ın ‘barışı sağlayacağım’ şeklindeki planının temelinde Hamas’ın teslim alınması hatta yok edilmesi, Filistin’de iki devletli çözümün rafa kaldırılması veya Netanyahu’nun deyimiyle ‘hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir pozisyon yaratılması’ şeklinde bir ‘barış’ inşa ettiğini görüyoruz. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler; İşlerin çıkmaza girmesinden sonra yani son aylarda 3 hadise yaşandı. Bunlardan en önemlisi, İsrail’in Katar’a saldırmasıydı. Katar, Lübnan gibi bir ülke değil. İran, Suriye veya Gazze de değil. Katar, Amerikan güvenliğini parasını vererek satın almış, Ortadoğu’daki en büyük ABD üssüne ev sahipliği yapan bir ülke. Katar’a saldırılması bir dönüm noktasıydı çünkü Amerikan güvenliğini satın alan diğer ülkeler kaşlarını kaldırdı ve ‘sıra bize de gelebilir mi’ dediler. Perde gerisinde Hamas liderlerine düzenlenen suikastlardan belki de bazı Körfez liderleri memnundu. İran’ın güç kaybetmesinden, direniş hattının gerilemesinden perdenin arkasında memnundular. Zaman zaman dışlasalar da kendi ailelerinden gördükleri bir Körfez ülkesinin vurulması dengeleri değiştirdi ve bir anda ABD üstünde baskı kurmaya başladılar.

Hatta Trump’ın ‘iki bin yıllık barış’ dediği sürecin bir halkası olan İbrahim Anlaşmaları’ndan çekilebilecekleri sinyalini verdiler. Daha önce BAE ile başlamıştı bu İsrail ile normalleşme. 7 Ekim 2023 olana kadar bu süreç Suudi Arabistan’la da bekleniyordu. Bölge ülkeleri bir anda buraya set çekti. Diğer yandan bu ülkeler, ABD’nin büyük yatırımcısı olan ülkeler. Trump’ın ilk ziyaret ettiği ülkeler bunlar. Bir baskı yaratıldı ve bunu BM marjında yapılan zirvede de gördük. Diğer yandan ABD ve İsrail arasındaki gerilimin çok da saklanamaz halini gördük. ABD basınına konuşan yetkililer, Netanyahu’nun tavrından sıkıldığını saklamıyordu. Ayrıca ABD ve İsrail, müttefikleri tarafından da yalnızlaşmaya başladı. Çok sayıda Avrupa ülkesi İsrail ile arasına mesafe koydu ve Filistin devletini tanıdı. Tarihin doğru tarafında durduğunu söylediğimiz ülkeler paketler halinde yaptırımlar uyguladı. Donald Trump, eski planın uygulanamayacağını gördü. Neydi o plan? Gazze halkının sürülmesiydi. Soykırımın üstüne tehcir acısının yüklenmesi ve orada bir ‘Riviera’ yapılmasıydı.”