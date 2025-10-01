Sumud Filosu'ndaki Necmettin Çalışkan anlattı: 'İsrail'in müdahalesi oldu, gece saldırıyorlar'

Gayet iyiyiz, moralimiz yerinde. İnsanlık adına ülkemizden katılanlar olarak 86 milyonun vicdanını, buradaki dünyanın birçok ülkesinden katılan insanlar olarak da bütün insanlığın vicdanını taşıdığımızın bilincindeyiz. Biz barışçıl bir eylem için yola çıktık. Bugün Gazze’de insanlık tarihinde görülmeyen acılar yaşanıyor. Savaş ve felaketlerden ölüm oldu. Açlıktan ölüm, gıdaya erişimden ötürü oldu ama bugün bu kadar imkanlar içerisinde açlıktan ölüyor. Bunun için görevimizin farkındayız. Türkiye’de yapamadığımız siyaseti yapmak üzere Akdeniz’in ortasında adalet arıyoruz. Sesimiz bütün devletlerin yöneticilerine ‘İsrail’i durdurun’ demek için buradayız. Bu yola çıkan herkes yüreğini ortaya koydu. İsrail’in gemilere müdahale edeceğini, gemilere el koyacağını, gönüllülerin deport edileceğini bekliyorum. Bunun ötesinde bir olumsuzluk beklemiyorum. Ülkemizden 4 katılımcı var, 70 gönüllü 26 ülkeden katılıyor. ABD, İngiltere’den var. 2 İsrail vatandaşı var. İlk grup Gazze limanlarına ulaşmak üzere. Müdahale oldu. Psikolojik saldırı günlerdir devam ediyor. Gemilerin etrafında İHA’lar uçuyor. Siber saldırı başladı. Bazı gemilerde internet bağlantıları kesildi. Telsizler devre dışı kaldı. Bazı gemilerde dümen kilitlendi. Geçtiğimiz gece İsrail donanmasına ait askeri güçler bazı gemilere girmeye çalıştı. Müdahaleyi hep gece yapıyor. Önümüzdeki birkaç saat içinde müdahale bekliyoruz. Önümüzdeki 12 saat çok önemli.