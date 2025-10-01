Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/sumud-filosundaki-necmettin-caliskan-anlatti-israilin-mudahalesi-oldu-gece-saldiriyorlar-1099830634.html
Sumud Filosu'ndaki Necmettin Çalışkan anlattı: 'İsrail'in müdahalesi oldu, gece saldırıyorlar'
Sumud Filosu'ndaki Necmettin Çalışkan anlattı: 'İsrail'in müdahalesi oldu, gece saldırıyorlar'
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Balıkesir... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T19:20+0300
2025-10-01T19:20+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
gazze
hatay
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
radyo sputnik
cumhuriyet halk partisi (chp)
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gazze’ye doğru yola çıkan Sumud Filosu’ndan son gelişmeleri bildirirken, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa kararını ilk kez Radyo Sputnik’te anlattı. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise ‘e-devletten 100 bin kişilik imza ile kanun teklifi verilebilsin’ önerisinin detaylarını aktardı.Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi:Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, şöyle konuştu:
gazze
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, gazze, hatay, muhafazakar parti (i̇ngiltere), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), radyo sputnik, cumhuriyet halk partisi (chp), radyo
türkiye, gazze, hatay, muhafazakar parti (i̇ngiltere), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), radyo sputnik, cumhuriyet halk partisi (chp), radyo

Sumud Filosu'ndaki Necmettin Çalışkan anlattı: 'İsrail'in müdahalesi oldu, gece saldırıyorlar'

19:20 01.10.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın oldu.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gazze’ye doğru yola çıkan Sumud Filosu’ndan son gelişmeleri bildirirken, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa kararını ilk kez Radyo Sputnik’te anlattı. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise ‘e-devletten 100 bin kişilik imza ile kanun teklifi verilebilsin’ önerisinin detaylarını aktardı.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi:
Gayet iyiyiz, moralimiz yerinde. İnsanlık adına ülkemizden katılanlar olarak 86 milyonun vicdanını, buradaki dünyanın birçok ülkesinden katılan insanlar olarak da bütün insanlığın vicdanını taşıdığımızın bilincindeyiz. Biz barışçıl bir eylem için yola çıktık. Bugün Gazze’de insanlık tarihinde görülmeyen acılar yaşanıyor. Savaş ve felaketlerden ölüm oldu. Açlıktan ölüm, gıdaya erişimden ötürü oldu ama bugün bu kadar imkanlar içerisinde açlıktan ölüyor. Bunun için görevimizin farkındayız. Türkiye’de yapamadığımız siyaseti yapmak üzere Akdeniz’in ortasında adalet arıyoruz. Sesimiz bütün devletlerin yöneticilerine ‘İsrail’i durdurun’ demek için buradayız. Bu yola çıkan herkes yüreğini ortaya koydu. İsrail’in gemilere müdahale edeceğini, gemilere el koyacağını, gönüllülerin deport edileceğini bekliyorum. Bunun ötesinde bir olumsuzluk beklemiyorum. Ülkemizden 4 katılımcı var, 70 gönüllü 26 ülkeden katılıyor. ABD, İngiltere’den var. 2 İsrail vatandaşı var. İlk grup Gazze limanlarına ulaşmak üzere. Müdahale oldu. Psikolojik saldırı günlerdir devam ediyor. Gemilerin etrafında İHA’lar uçuyor. Siber saldırı başladı. Bazı gemilerde internet bağlantıları kesildi. Telsizler devre dışı kaldı. Bazı gemilerde dümen kilitlendi. Geçtiğimiz gece İsrail donanmasına ait askeri güçler bazı gemilere girmeye çalıştı. Müdahaleyi hep gece yapıyor. Önümüzdeki birkaç saat içinde müdahale bekliyoruz. Önümüzdeki 12 saat çok önemli.
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, şöyle konuştu:
Aday yapılmadan önce bu olayı parti yetkililerine ifade ettim. Biz adaylık teklifi aldığımız zaman yaklaşık 2 sene önce CHP Çorlu’da mevcut belediye meclis üyelerinden biri kız kardeşimin eski eşiydi. Ama zor bir süreç yaşanmıştı. Ayrılma, çok kötü sonuçlar doğurmuştu. O arkadaşımız 2 sene hapis cezası aldı. Suçu da silahlı tehditti. Kız kardeşimi silahlı tehdit etmekten ceza aldı. Ben de buradaki rahatsızlığı toplantılarda karşı karşıya gelmektense ben aday olmak istemediğimi söyledim. Hiç durmam partiden ayrılırım dedim. Aşamadık, bir şekilde olmadı. Böyle bir şey olsun diye üzerlerine gitmedim. Beni çağırdıkları zaman gittim. Ben önce kendim ifade etmeliyim. Bu şekilde olayların gidişatına bakmam lazım. Belki de bağımsız olarak görevi tamamlarım
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала