Jeoloji Mühendisi Perinçek’ten Simav-Sındırgı depremleri yorumu: ‘Deprem fırtınasının arkasında magma sokulumu mu var?’

“Sındırgı’da 11 bini aşkın çok yoğun depremler yaşadık. Bu tip fırtınalar ardında fayın yarattığı depremler dışında başka düşünceler gelişiyor. 10 Ağustos’tan bu yana 11 bin oldu. Bu süre içinde bu kadar çok sayıda deprem olmasının farklı bir jeolojik anlamı olması lazım. 23 Nisan’da Simav’ın Kuzeyinde, Maden köyü civarında yine bir deprem fırtınası yaşanmıştı. 4.8’lik bir depremden sonra binleri geçen depremler oldu. Bu depremlerin dağılımına baktığımızda şunu gördük; genellikle sadece fayların yarattığı depremler bir hat boyunca dizilirler. Fakat Simav’ın kuzeyinde 23 Nisan’da olan 4.8’lik ana şoktan sonra gerçekleşen artçı depremler dairesel bir alan içinde kümeleşiyorlar. Eğer fırtına içindeki 3’ten büyük depremlere baktığımızda bunların tümüyle saptadığımız bir daire içinde olduğunu görüyoruz. Bir hat boyunca değil, bir daire içinde. Neden dairesel alan içinde dağılıyorlar?

Şubat’ta Santorini’de depremler oldu, onlar da dairesel alan içinde dağıldılar. Santorini’nin magma sokulumu ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bu depremler de dairesel alan içinde kaldığı için ben dedim ki Simav’ın kuzeyinde dairesel alanda olan depremlerin anlamı magma sokulumu ile ilgilidir. Aşağıdan bir magma sokulumu var, bunlar deprem yaratıyor. Tabii o magma sokulumu devam ederken yeni, ufak kırıklar ve faylar da oluşuyor. O kırıklar olduğu anda o magma yukarı doğru hareket ettiğinde depremler oluşuyor.”