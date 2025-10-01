https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/jeoloji-muhendisi-perincekten-simav-sindirgi-depremleri-yorumu-deprem-firtinasinin-arkasinda-magma-1099826206.html
Jeoloji Mühendisi Perinçek’ten Simav-Sındırgı depremleri yorumu: ‘Deprem fırtınasının arkasında magma sokulumu mu var?’
Jeoloji Mühendisi Perinçek’ten Simav-Sındırgı depremleri yorumu: ‘Deprem fırtınasının arkasında magma sokulumu mu var?’
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Doğan Perinçek, Simav-Sındırgı depremlerinin ‘dairesel alan’ içerisinde gerçekleştiğini, bunun da magma sokulumu ile ilgili olduğunu belirtti. Magma... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T16:39+0300
2025-10-01T16:39+0300
2025-10-01T16:39+0300
ankara farki
radyo
sındırgı
simav
deprem
fay
fay hattı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_302ef8c8a16d3fb873b592beca83d6e4.jpg
Batı Anadolu son aylarda ardı ardına yaşanan depremlerle dikkat çekiyor. Özellikle Simav ve Sındırgı hattında on bini bulan sarsıntılar, bilim dünyasında farklı yorumların gündeme gelmesine yol açtı.Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek oldu. Simav, Sındırgı deprem fırtınasını değerlendiren Prof. Dr. Perinçek, şu mesajları verdi:‘Simav ve Sındırgı depremleri magma sokulumu kaynaklı’‘7’nin üzerinde deprem olmaz’‘Çanakkale hala en riskli bölge’‘Depreme karşı yapılan çalışmalar yetersiz’‘Dünyada en kolay Türkiye’de müteahhit olunuyor’
sındırgı
simav
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb816d12a237654156d872fadb2c9727.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
sındırgı deprem, sındırgı deprem son dakika, simav depremi, deprem son dakika
sındırgı deprem, sındırgı deprem son dakika, simav depremi, deprem son dakika
Jeoloji Mühendisi Perinçek’ten Simav-Sındırgı depremleri yorumu: ‘Deprem fırtınasının arkasında magma sokulumu mu var?’
Prof. Dr. Doğan Perinçek, Simav-Sındırgı depremlerinin ‘dairesel alan’ içerisinde gerçekleştiğini, bunun da magma sokulumu ile ilgili olduğunu belirtti. Magma sokulumunun deprem yarattığını ifade eden Prof. Dr. Perinçek, “Magma sokulumu devam ederken yeni kırıklar da oluşuyor ve magma yukarı doğru hareket ettiğinde depremler oluşuyor” dedi.
Batı Anadolu son aylarda ardı ardına yaşanan depremlerle dikkat çekiyor. Özellikle Simav ve Sındırgı hattında on bini bulan sarsıntılar, bilim dünyasında farklı yorumların gündeme gelmesine yol açtı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek oldu. Simav, Sındırgı deprem fırtınasını değerlendiren Prof. Dr. Perinçek, şu mesajları verdi:
‘Simav ve Sındırgı depremleri magma sokulumu kaynaklı’
“Sındırgı’da 11 bini aşkın çok yoğun depremler yaşadık. Bu tip fırtınalar ardında fayın yarattığı depremler dışında başka düşünceler gelişiyor. 10 Ağustos’tan bu yana 11 bin oldu. Bu süre içinde bu kadar çok sayıda deprem olmasının farklı bir jeolojik anlamı olması lazım. 23 Nisan’da Simav’ın Kuzeyinde, Maden köyü civarında yine bir deprem fırtınası yaşanmıştı. 4.8’lik bir depremden sonra binleri geçen depremler oldu. Bu depremlerin dağılımına baktığımızda şunu gördük; genellikle sadece fayların yarattığı depremler bir hat boyunca dizilirler. Fakat Simav’ın kuzeyinde 23 Nisan’da olan 4.8’lik ana şoktan sonra gerçekleşen artçı depremler dairesel bir alan içinde kümeleşiyorlar. Eğer fırtına içindeki 3’ten büyük depremlere baktığımızda bunların tümüyle saptadığımız bir daire içinde olduğunu görüyoruz. Bir hat boyunca değil, bir daire içinde. Neden dairesel alan içinde dağılıyorlar?
Şubat’ta Santorini’de depremler oldu, onlar da dairesel alan içinde dağıldılar. Santorini’nin magma sokulumu ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bu depremler de dairesel alan içinde kaldığı için ben dedim ki Simav’ın kuzeyinde dairesel alanda olan depremlerin anlamı magma sokulumu ile ilgilidir. Aşağıdan bir magma sokulumu var, bunlar deprem yaratıyor. Tabii o magma sokulumu devam ederken yeni, ufak kırıklar ve faylar da oluşuyor. O kırıklar olduğu anda o magma yukarı doğru hareket ettiğinde depremler oluşuyor.”
‘7’nin üzerinde deprem olmaz’
“10 Ağustos’ta bu kez Sındırgı Güneyinde, ana fay üzerinde değil, Simav ile Sındırgı arasında uzanan, büyük depremler yaratabilecek bir fayımız var. Buna Simav fayı diyoruz. Fakat depremler bu fayın üzerinde dizilmiyorlar, Sındırgı Güneyinde yine dairesel alan içinde kümeleşiyorlar. Yani Simav’ın kuzeyinde gördüğümüz ile benzer resmi görmeye başladık. Dünyadaki örneklerden de bunun magma sokulumu olduğundan eminiz. O bakımdan Simav kuzeyinde ve Sındırgı Güneyinde olan depremler magma sokulumu ile ilgilidir. Bu magma sokulumu ile ilgili depremler çok büyük deprem yaratmıyor. 7’yi geçen depremler görmüyoruz ama 6.1, 5.5 gibi ana şoklar yaratabiliyor. Geçen gün Simav’ın kuzeyinde tekrar bir aktivite oldu. 5.4’lük bir deprem oldu, onun artçıları da 400’ü geçti. Özellikle 3’ten büyük depremler dairesel alanda yoğunlaşıyor. Civardaki eski fayları tetikleyebilir ama olan depremlerin yüzde 80-85’i magma sokulumu ile ilgili. Magma sokulumu olan alanlarda 6.1’den büyük deprem beklemiyorum. Ama tetikleme olabilir, onu olasılık olarak görüyoruz. Olursa Simav fayı, Gelenbe fayı üzerinde olur. Balıkesir’e doğru giden faylarda tetiklenme olabilir.”
‘Çanakkale hala en riskli bölge’
“Çanakkale birinci sırada; yani Gemlik, Bandırma, Biga-Çan-Bayramiç hattını kast ediyorum. Batı Marmara, Marmara adası ile Tekirdağ arasındaki alan ikinci sırada. Üçüncü sırada Balıkesir civarı. Dördüncü sırada ise Isparta, Burdur civarı dikkatimi çeken bir alan.”
‘Depreme karşı yapılan çalışmalar yetersiz’
“Birtakım çalışmalar yapılıyor ama yetersiz. Geçmişte bu işi çok ihmal etmişiz ve kendimizi iyice dar bir zaman aralığına sıkıştırmışız. Bu dar zaman aralığında yeterli çalışmanın yapıldığını düşünmüyorum. Yapılmaya başlananlar var ama yeterli değil.”
‘Dünyada en kolay Türkiye’de müteahhit olunuyor’
“Madem idareciler bu konuya gerekli hassasiyeti göstermiyorlar, o zaman halkımıza görev düşüyor. Her önlerine gelen müteahhit bina almayacaklar veya binaları kiralayacaklarsa bina sağlam mı, değil mi diye bakacaklar. Biz bunu yaparsak her önüne gelen müteahhit olamaz. Maalesef üç, beş kuruşu olan müteahhit oluyor. Ne jeoloji ne jeofizik ne de inşaat ile ilgili olmayan müteahhitler var ülkemizde. Müteahhitlerin mutlaka bu üç disiplinden birinin içinde olması gerekir. Eğer bunu başarırsak, teknik donanımlı müteahhitlerin yaptığı binalar kesinlikle daha sağlıklı olacaktır. Devletin de o inşaatları denetlemesi lazım.”