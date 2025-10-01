https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/istanbulun-enflasyonu-aciklandi-eylul-ayinda-en-cok-egitim-harcamalari-artti-1099820919.html
İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Eylül ayında en çok eğitim harcamaları arttı
Sputnik Türkiye
İTO verilerine göre, İstanbul'da enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3.19 arttı. Yıllık bazda ise artış yüzde 40.75 olarak açıklandı.
2025-10-01T12:22+0300
2025-10-01T12:22+0300
2025-10-01T12:24+0300
ekonomi̇
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
enflasyon
enflasyon farkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,19 artarken; yıllık bazda ise yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.En çok artış eğitim harcamalarında yaşandı2025 Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksine göre bir önceki aya göre eğitim harcamaları grubunda yüzde 24. 6 artış yaşandı. Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 4.40, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 3.85, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 3,15, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2.57, konut harcamaları grubunda yüzde 2.28 artış yaşandı.
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_236774d3829a439b42af2d5622de02b0.jpg
İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Eylül ayında en çok eğitim harcamaları arttı
12:22 01.10.2025 (güncellendi: 12:24 01.10.2025)
İTO verilerine göre, İstanbul'da enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3.19 arttı. Yıllık bazda ise artış yüzde 40.75 olarak açıklandı.
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,19 artarken; yıllık bazda ise yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.
En çok artış eğitim harcamalarında yaşandı
2025 Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksine göre bir önceki aya göre eğitim harcamaları grubunda yüzde 24. 6 artış yaşandı. Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 4.40, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 3.85, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 3,15, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2.57, konut harcamaları grubunda yüzde 2.28 artış yaşandı.