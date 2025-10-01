Elon Musk’tan yeni bilgi platformu hamlesi: Grokipedia

Bilgiye erişimde bir kartel oluşuyor; buna karşı dünyada güvenilir kalelerden biri hala Wikipedia. Türkiye’de Ekşi Sözlük bu fırsatı heba etti. Disiplin yok, yalanlanan yazar yazmaya devam ediyor. Şimdi Elon Musk, XAI ile Grokipedia diye bir alternatif çıkarıyor ve bilgiyi Wikipedia’nın sol ikliminden kurtaracağız diyor. Bu söylem, bilginin sağ-dinî ezoterik bir propaganda alanına kayması riskini de beraberinde getirir. Wikipedia’da yanlış yazarsanız ağır yaptırımı var. O yüzden tahtını sarsmak zor. XAI daha iyi bir platform kurarsa alkışlarım, ama zannetmiyorum. Yine de şu net; XAI devreye girince ansiklopedileri rafa kaldıracağız. ‘Oxford ayağınıza geliyor’ diyeyim. Unutmamak lazım ki bilginin güvenilirliği denetim ve etikle mümkün, sloganla değil.