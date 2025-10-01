https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/elon-musktan-yeni-bilgi-platformu-hamlesi-grokipedia-1099815947.html
Elon Musk’tan yeni bilgi platformu hamlesi: Grokipedia
Elon Musk’tan yeni bilgi platformu hamlesi: Grokipedia
Sputnik Türkiye
ABD'li milyarder Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'nın çevrimiçi ansiklopedisine benzer bir site olan 'Grokipedia'yı yaratacağını duyurdu. 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T09:20+0300
2025-10-01T09:20+0300
2025-10-01T09:24+0300
seyi̇r hali̇
elon musk
abd
wikipedia
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
seyir hali
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Elon Musk’ın Wikipedia’ya alternatif Grokipedia hamlesini değerlendirdi.Çağatay, şunları söyledi:
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
elon musk, abd, wikipedia, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, yapay zeka, ansiklopedi, grok
elon musk, abd, wikipedia, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, yapay zeka, ansiklopedi, grok
Elon Musk’tan yeni bilgi platformu hamlesi: Grokipedia
09:20 01.10.2025 (güncellendi: 09:24 01.10.2025)
ABD'li milyarder Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'nın çevrimiçi ansiklopedisine benzer bir site olan 'Grokipedia'yı yaratacağını duyurdu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Elon Musk’ın Wikipedia’ya alternatif Grokipedia hamlesini değerlendirdi.
Çağatay, şunları söyledi:
Bilgiye erişimde bir kartel oluşuyor; buna karşı dünyada güvenilir kalelerden biri hala Wikipedia. Türkiye’de Ekşi Sözlük bu fırsatı heba etti. Disiplin yok, yalanlanan yazar yazmaya devam ediyor. Şimdi Elon Musk, XAI ile Grokipedia diye bir alternatif çıkarıyor ve bilgiyi Wikipedia’nın sol ikliminden kurtaracağız diyor. Bu söylem, bilginin sağ-dinî ezoterik bir propaganda alanına kayması riskini de beraberinde getirir. Wikipedia’da yanlış yazarsanız ağır yaptırımı var. O yüzden tahtını sarsmak zor. XAI daha iyi bir platform kurarsa alkışlarım, ama zannetmiyorum. Yine de şu net; XAI devreye girince ansiklopedileri rafa kaldıracağız. ‘Oxford ayağınıza geliyor’ diyeyim. Unutmamak lazım ki bilginin güvenilirliği denetim ve etikle mümkün, sloganla değil.