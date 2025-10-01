Çocuklar için yapay zeka kullanımı nasıl olmalı?

“Yapay zeka hepimizin hayatına girmiş olsa da hepimizin dikkat etmesi gereken kurallar var. Çocuklarımız için tabi ki kendimize kıyasla iki kere daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor. Chat GPT kullanılıyor ama baktığımızda aslında 13 yaş altı için yasak. Yapılan araştırmalarda maalesef 13 yaş altı çocukların ve öğrencilerin de yapay zeka kullandığını görüyoruz. Küçük bir çocuğun yanlış ve doğru ayrımı yapması çok mümkün olmayabiliyor. Verilen cevaplar aslında herhangi bir kişiye verilen cevaplar. Çocukların arkadaş edinmesi ve birbiriyle etkileşimde bulunması çok önemli. Teknolojik bağımlılık nedeniyle çocuklarımız iletişimde geriye gidiyor.”