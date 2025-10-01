https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/cocuklar-icin-yapay-zeka-kullanimi-nasil-olmali-1099825982.html
Çocuklar için yapay zeka kullanımı nasıl olmalı?
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Laykom Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu oldu.
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan'ın sorularını yanıtlayan Laykom Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çocuklar için yapay zeka kullanımına dikkat çekti. Ailelere konuyla ilgili tavsiyelerde bulunan Akkoyunlu, "Teknolojik bağımlılık nedeniyle çocuklarımız iletişimde geriye gidiyor" ifadelerini kullandı.
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Laykom Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çocuklar için yapay zeka kullanımına dikkat çekti. Ailelere konuyla ilgili tavsiyelerde bulunan Akkoyunlu, “Teknolojik bağımlılık nedeniyle çocuklarımız iletişimde geriye gidiyor” ifadelerini kullandı.
Akkoyunlu, şunları aktardı:
“Yapay zeka hepimizin hayatına girmiş olsa da hepimizin dikkat etmesi gereken kurallar var. Çocuklarımız için tabi ki kendimize kıyasla iki kere daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor. Chat GPT kullanılıyor ama baktığımızda aslında 13 yaş altı için yasak. Yapılan araştırmalarda maalesef 13 yaş altı çocukların ve öğrencilerin de yapay zeka kullandığını görüyoruz. Küçük bir çocuğun yanlış ve doğru ayrımı yapması çok mümkün olmayabiliyor. Verilen cevaplar aslında herhangi bir kişiye verilen cevaplar. Çocukların arkadaş edinmesi ve birbiriyle etkileşimde bulunması çok önemli. Teknolojik bağımlılık nedeniyle çocuklarımız iletişimde geriye gidiyor.”
‘Aileler zaman ayırıp emek vermeli’
“Verilen bilgilerin doğruluğu da yüzde 100 doğru değil. Bir çocuk ödevini yaparken Chat GPT’yi yalnızca kopyala yapıştır için kullanabiliyor. Araştırma yapmak da çocukların gelişimi açısından çok önemli. Ailenin de zaman ayırıp emek vermesi gerekiyor. Mahremiyet konusunda da uyarılmaları gerekiyor. Hatta yetişkinlerin de uyarılması gerekiyor. Çocukların isim, okul adres, telefon bilgilerini de yapay zeka uygulamalarında kullanmamaları gerekiyor. Çocukların Chat GPT’yi bir arkadaş olarak kullanmalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Ödev yaparken veya oyun oynarken takip etmekte fayda var. Bu uygulamaları ortak alanda kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Dijital platformlar için kolaylık olması açısından aile koruma uygulamalarını kullanabilirler.