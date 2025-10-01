CHP Milletvekili Kara: Deprem konutlarında nasıl bir beton kullanılıyor bilmek istiyoruz
14:12 01.10.2025 (güncellendi: 14:13 01.10.2025)
yeri ve zamanı
Abone ol
Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’da inşa edilen deprem konutlarının kalitesiyle ilgili tartışmalar hakkında bir basın açıklamasında bulundu.
Kara, artan şikayetlere dikkat çekerek “Deprem yaşamış bir bölgede dayanıksız konut yapmak basit bir ihmal değil, hayati bir tehlikedir” dedi.
Konuyla ilgili Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programına konuk olan Kara, inşa edilen konutlardaki beton dayanıklılığına vurgu yaptı.
Kara, şunları söyledi:
“250 bininci ve 300 bininci konutlar teslim ediliyor ama teslim etmekle bitmiyor. Arkanıza dönüp bakmanız gerekiyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarından birçok eksikliği ve arızayı bildiriyorlar. Burada özellikle beton kalitesi, dirençli olarak yapılması gereken betonun dayanıklılık testinin daha aşağıda çıkmasıyla ilgili birçok iddia da ortaya çıkıyor. Biz TOKİ konutlarında nasıl bir beton kullanılıyor bilmiyoruz, Emlak Konut’un kullandığı betonun dayanıklılığını bilmiyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bazı firmalara kalitesiz beton nedeniyle ceza yazıldığını söyledi. Biz de nasıl tespit ettiklerini sorduk. ‘Konutların sağlıklı yapıldığını düşünüyoruz’ açıklamasında bulundular. 12 milyon ceza yazdıysanız bir sorun gördünüz demektir. Bu bir hayal satmaydı. Bir yıl içerisinde 50 binden fazla insanımızın öldüğü 11 ilde 650 bin konutu elbette yapamazsınız. Bugün iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yılın sonunda siz daha yarısına ulaşabildiniz. Teslim ettiğiniz konutlarda da insanlar alt yapı sorunlarıyla karşı karşıya.”
‘İnsanlar olası bir depremde yine hayatını kaybetmesin’
“Bizi endişeye sürükleyen şey ise bu tespitlerin hangi aşamada yapıldığı. Oradaki süreç bize anlatılmalı. Bu konutların daha sağlıklı şekilde inşa edileceği konusunda geri bildirimlerin yapılması lazım. Bu endişeleri gidermek adına kaç konutun karot testlerinde ne çıktığını, hangi beton kullanıldığını öğrenmek istiyoruz. İnsanlar gerçekten endişeliler ve korkuyorlar. Devletin kurumlarına olan güven sarsılmamalı. Ama bu yaptım ve arkama dönüp bakmıyorum şeklinde olmaz. Biz konut yapılmasın demiyoruz, insanlar önümüzdeki yıllarda oluşabilecek bir depremde yine hayatını kaybetmesin istiyoruz.”