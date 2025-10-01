CHP Milletvekili Kara: Deprem konutlarında nasıl bir beton kullanılıyor bilmek istiyoruz

“250 bininci ve 300 bininci konutlar teslim ediliyor ama teslim etmekle bitmiyor. Arkanıza dönüp bakmanız gerekiyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarından birçok eksikliği ve arızayı bildiriyorlar. Burada özellikle beton kalitesi, dirençli olarak yapılması gereken betonun dayanıklılık testinin daha aşağıda çıkmasıyla ilgili birçok iddia da ortaya çıkıyor. Biz TOKİ konutlarında nasıl bir beton kullanılıyor bilmiyoruz, Emlak Konut’un kullandığı betonun dayanıklılığını bilmiyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bazı firmalara kalitesiz beton nedeniyle ceza yazıldığını söyledi. Biz de nasıl tespit ettiklerini sorduk. ‘Konutların sağlıklı yapıldığını düşünüyoruz’ açıklamasında bulundular. 12 milyon ceza yazdıysanız bir sorun gördünüz demektir. Bu bir hayal satmaydı. Bir yıl içerisinde 50 binden fazla insanımızın öldüğü 11 ilde 650 bin konutu elbette yapamazsınız. Bugün iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yılın sonunda siz daha yarısına ulaşabildiniz. Teslim ettiğiniz konutlarda da insanlar alt yapı sorunlarıyla karşı karşıya.”