https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/turkiye-polis-emeklileri-sosyal-yardim-derneginde-yolsuzluk-iddiasi--1099779706.html
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nde yolsuzluk iddiası
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nde yolsuzluk iddiası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nde yapılan yolsuzlukları anlattı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T09:13+0300
2025-09-30T09:13+0300
2025-09-30T09:13+0300
seyi̇r hali̇
türkiye
haberler
ali çağatay
radyo sputnik
radyo
radyo
seyir hali
polis
dernek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Ali Çağatay, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'ndeki (POLEM) yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, rütbeli polis emeklileri tarafından yapılan çok sayıda şikayet ve mektup aracılığıyla gündeme getirdi. POLEM'de yaşanan usulsüzlüklere dair kendisine çok sayıda mektup geldiğini belirten Ali Çağatay, “Dernek faaliyetlerinde uzun süredir ciddi yolsuzluklar var, kamu yararı ağır şekilde zarara uğratılıyor” dedi. Çağatay, “Kadıköy Acıbadem’de derneğe ait mülkün düşük kira bedeliyle verildiğini, derneğin aylık yaklaşık 10 milyon lira zarar ettiğini, Kartal’daki 6 katlı binanın yöneticiler tarafından otel gibi işletilip tüm giderlerin derneğe yüklendiğini” anlattı. Ayrıca Balıkesir Erdek’teki 240 yataklı otelin her yıl tam kapasite çalışmasına rağmen sürekli zarar gösterildiğini, 22 milyon liralık borç bulunduğunu ifade etti.'180 bin emekli polisten yalnızca 5 bini derneğe üye'Çağatay şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
türkiye, haberler, ali çağatay, radyo sputnik, radyo, radyo, seyir hali, polis, dernek
türkiye, haberler, ali çağatay, radyo sputnik, radyo, radyo, seyir hali, polis, dernek
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nde yolsuzluk iddiası
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nde yapılan yolsuzlukları anlattı.
Ali Çağatay, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'ndeki (POLEM) yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, rütbeli polis emeklileri tarafından yapılan çok sayıda şikayet ve mektup aracılığıyla gündeme getirdi.
POLEM'de yaşanan usulsüzlüklere dair kendisine çok sayıda mektup geldiğini belirten Ali Çağatay, “Dernek faaliyetlerinde uzun süredir ciddi yolsuzluklar var, kamu yararı ağır şekilde zarara uğratılıyor” dedi.
Çağatay, “Kadıköy Acıbadem’de derneğe ait mülkün düşük kira bedeliyle verildiğini, derneğin aylık yaklaşık 10 milyon lira zarar ettiğini, Kartal’daki 6 katlı binanın yöneticiler tarafından otel gibi işletilip tüm giderlerin derneğe yüklendiğini” anlattı. Ayrıca Balıkesir Erdek’teki 240 yataklı otelin her yıl tam kapasite çalışmasına rağmen sürekli zarar gösterildiğini, 22 milyon liralık borç bulunduğunu ifade etti.
'180 bin emekli polisten yalnızca 5 bini derneğe üye'
Polis Emeklileri Derneği’nin mal varlığı yaklaşık 150 milyon dolar. Bu varlıklar doğru yönetilmediği için her yıl değer kaybediyor. Derneğin büyük parasal işlemleri, yasal denetimden kaçmak amacıyla paravan şirket üzerinden yürütülüyor. Savcılıklar iki yıldır dosyaları bekletiyor. 2 bin sayfayı aşan soruşturma evrakı üç yıldır rafa kaldırılmış durumda. Başkan Doğan Şimşek sürekli dernekten alacaklı gösteriliyor. Son olarak 2,5 milyon lira alacağı olduğunu beyan etmiş. Ancak mal varlığı olağanüstü. Kadıköy’de iki daire, Erdek’te zeytinlik, Bandırma’da 783 metrekarelik daire, Marmara Ereğlisi’nde dubleks villa, 51 dönüm tarla…
Dernek mülkleri rant kapısına dönmüş durumda. Üyelikler keyfi biçimde sonlandırılıyor, şubeler kapatılıyor, mallar satılıyor. 180 bin emekli polisten yalnızca 5 bini derneğe üye. Geri kalanların dışarıda bırakılması tesadüf değil. Yöneticiler birbirini koruyor, denetim mekanizması işlemiyor. Bu tablo, hem yolsuzluğun hem de hesap sorulamazlığın resmi. Türkiye’de düzenin değişmesi için önce medyanın, sonra da bu tür kurumların içinin temizlenmesi gerekiyor.