Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nde yolsuzluk iddiası

Polis Emeklileri Derneği’nin mal varlığı yaklaşık 150 milyon dolar. Bu varlıklar doğru yönetilmediği için her yıl değer kaybediyor. Derneğin büyük parasal işlemleri, yasal denetimden kaçmak amacıyla paravan şirket üzerinden yürütülüyor. Savcılıklar iki yıldır dosyaları bekletiyor. 2 bin sayfayı aşan soruşturma evrakı üç yıldır rafa kaldırılmış durumda. Başkan Doğan Şimşek sürekli dernekten alacaklı gösteriliyor. Son olarak 2,5 milyon lira alacağı olduğunu beyan etmiş. Ancak mal varlığı olağanüstü. Kadıköy’de iki daire, Erdek’te zeytinlik, Bandırma’da 783 metrekarelik daire, Marmara Ereğlisi’nde dubleks villa, 51 dönüm tarla…

Dernek mülkleri rant kapısına dönmüş durumda. Üyelikler keyfi biçimde sonlandırılıyor, şubeler kapatılıyor, mallar satılıyor. 180 bin emekli polisten yalnızca 5 bini derneğe üye. Geri kalanların dışarıda bırakılması tesadüf değil. Yöneticiler birbirini koruyor, denetim mekanizması işlemiyor. Bu tablo, hem yolsuzluğun hem de hesap sorulamazlığın resmi. Türkiye’de düzenin değişmesi için önce medyanın, sonra da bu tür kurumların içinin temizlenmesi gerekiyor.