Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’un simge yapıları dijital sanatla ışıklandırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ilde gerçekleştiriliyor. Festivalin sıradaki durağı İstanbul oldu ve etkinlikler 27 Eylül itibarıyla başladı.