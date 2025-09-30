https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kultur-yolu-festivalinde-istanbulun-simge-yapilari-dijital-sanatla-isiklandiriliyor-1099805504.html
Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’un simge yapıları dijital sanatla ışıklandırılıyor
Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’un simge yapıları dijital sanatla ışıklandırılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ilde gerçekleştiriliyor. Festivalin sıradaki durağı İstanbul oldu ve... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’un simge yapıları dijital sanatla ışıklandırılıyor
20:05 30.09.2025 (güncellendi: 20:06 30.09.2025)
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ilde gerçekleştiriliyor. Festivalin sıradaki durağı İstanbul oldu ve etkinlikler 27 Eylül itibarıyla başladı.