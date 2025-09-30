Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kultur-yolu-festivalinde-istanbulun-simge-yapilari-dijital-sanatla-isiklandiriliyor-1099805504.html
Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’un simge yapıları dijital sanatla ışıklandırılıyor
Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’un simge yapıları dijital sanatla ışıklandırılıyor
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ilde gerçekleştiriliyor. Festivalin sıradaki durağı İstanbul oldu ve... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T20:05+0300
2025-09-30T20:06+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kültür ve turizm bakanlığı
kültür & sanat
kültür
türkiye kültür yolu festivali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099804785_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_3b6b66221a6b964fba2ce1969c5d3f34.jpg
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099804785_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ceed2350d08faa1f9dc94533b95d4932.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kültür ve turizm bakanlığı, kültür & sanat, kültür, türkiye kültür yolu festivali
фото, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kültür ve turizm bakanlığı, kültür & sanat, kültür, türkiye kültür yolu festivali

Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’un simge yapıları dijital sanatla ışıklandırılıyor

20:05 30.09.2025 (güncellendi: 20:06 30.09.2025)
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ilde gerçekleştiriliyor. Festivalin sıradaki durağı İstanbul oldu ve etkinlikler 27 Eylül itibarıyla başladı.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Dokuz gün sürecek festivalde müzik, tiyatro, edebiyat, dijital sanat, sergi ve konserler gibi birçok alanda etkinlikler düzenlenecek.

Dokuz gün sürecek festivalde müzik, tiyatro, edebiyat, dijital sanat, sergi ve konserler gibi birçok alanda etkinlikler düzenlenecek. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Dokuz gün sürecek festivalde müzik, tiyatro, edebiyat, dijital sanat, sergi ve konserler gibi birçok alanda etkinlikler düzenlenecek.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Festival kapsamında, Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde mapping gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlikler, İstanbul’un simge yapılarının dijital sanatla aydınlanmasını sağladı.

Festival kapsamında, Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde mapping gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlikler, İstanbul’un simge yapılarının dijital sanatla aydınlanmasını sağladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Festival kapsamında, Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde mapping gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlikler, İstanbul’un simge yapılarının dijital sanatla aydınlanmasını sağladı.

© AA / Muhammed Enes YıldırımKültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında Kız Kulesi’nde mapping gösterileri gerçekleştirildi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
© AA / Muhammed Enes YıldırımKültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında Galata Kulesi’nde mapping gösterileri gerçekleştirildi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала