Kartalkaya avukatı Bengü Akşemsettinoğlu: Acele değil, tam yargılama istiyoruz

“Buraya kadar sessiz kalınabildi galiba. Hukuki süreç başladığından itibaren zaten bakanlık yetkilileri ile ilgili gerekli başvuruları yapmaktaydık. Özellikle Turizm Bakanlığı’nın denetimden eksik kaldığına dair bir tespit var. Dolayısıyla burada dava açılması gereken kişiler de var. Soruşturma izni için taleplerde bulunduk. Temmuz ayında 3 kişi için soruşturma izni verildi, eylülde de 9 kişi için soruşturma izni verildi. Çok merak edilen bir durum var. Hala iddianamesi hazırlanmayan bir dosyamız var. Bunda da mimari proje sorumluları var. O kişiler hala soruşturma aşamasında. Bu 9 kişi bu dosyaya eklenebilir, ayrı bir soruşturma dosyası şeklinde devam edebilir, bir de ana dosyada yargılanabilirler. Bizlerin asıl talep ettiği de budur.”