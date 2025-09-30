https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kartalkaya-avukati-bengu-aksemsettinoglu-acele-degil-tam-yargilama-istiyoruz-1099785777.html
Kartalkaya avukatı Bengü Akşemsettinoğlu: Acele değil, tam yargılama istiyoruz
Kartalkaya avukatı Bengü Akşemsettinoğlu: Acele değil, tam yargılama istiyoruz
Radyo Sputnik'te gazeteci Güçlü Özgan'ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Akşemsettinoğlu... 30.09.2025
Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi.Kararı Yeri ve Zamanı programında değerlendiren Avukat Bengü Akşemsettinoğlu, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.Akşemsettinoğlu, şunları söyledi:‘Çalışma Bakanlığı’ndan da 3 kişiye soruşturma izni verildi’
Kartalkaya avukatı Bengü Akşemsettinoğlu: Acele değil, tam yargılama istiyoruz
Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Akşemsettinoğlu oldu.
Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
Kararı Yeri ve Zamanı programında değerlendiren Avukat Bengü Akşemsettinoğlu, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Akşemsettinoğlu, şunları söyledi:
“Buraya kadar sessiz kalınabildi galiba. Hukuki süreç başladığından itibaren zaten bakanlık yetkilileri ile ilgili gerekli başvuruları yapmaktaydık. Özellikle Turizm Bakanlığı’nın denetimden eksik kaldığına dair bir tespit var. Dolayısıyla burada dava açılması gereken kişiler de var. Soruşturma izni için taleplerde bulunduk. Temmuz ayında 3 kişi için soruşturma izni verildi, eylülde de 9 kişi için soruşturma izni verildi. Çok merak edilen bir durum var. Hala iddianamesi hazırlanmayan bir dosyamız var. Bunda da mimari proje sorumluları var. O kişiler hala soruşturma aşamasında. Bu 9 kişi bu dosyaya eklenebilir, ayrı bir soruşturma dosyası şeklinde devam edebilir, bir de ana dosyada yargılanabilirler. Bizlerin asıl talep ettiği de budur.”
‘Çalışma Bakanlığı’ndan da 3 kişiye soruşturma izni verildi’
“Savcılığın mütalaasından sonra bizim kaygılarımız daha da artmış durumda. Acele değil, tam bir yargılama istiyoruz. Dosyalar birleşmediği takdirde bu aileler tekrar tekrar adliyelere gelecekler. Buna gerek olmadığını düşünüyorum. Bu konuda öfke dinmiyor. Sonuç alabilmemiz için toplumda da bunun devam etmesi lazım. Diğer bakanlıklar için de başvurularımız oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da 3 kişi hakkında soruşturma izni verilmiş durumda.”