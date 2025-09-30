https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/gazeteci-irem-bender-anlatti-cocuk-adaletinde-kuresel-farklar-1099800499.html
Gazeteci İrem Bender anlattı: Çocuk adaletinde küresel farklar
30.09.2025
2025-09-30T17:17+0300
2025-09-30T17:17+0300
2025-09-30T17:17+0300
Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısı 2014’te 117 bin 486 iken, 2024’te 202 bin 785’e çıktı. Böylece son 10 yılda çocuk suçluluğunda yaklaşık iki kat artış yaşandı. Bu noktada ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramı ve çocuk yargılaması konusu gündeme geldi. Peki, dünyada çocuk yargılamasında nasıl bir yol izleniyor? Türkiye ile dünya ülkeleri bu konuda hangi noktalarda farklılaşıyor, hangi noktalarda ortaklaşıyor?Gazeteci ve Radyo Sputnik editörü İrem Bender, Haber Masası programında ‘Suça sürüklenen çocuk’ dosyasının ikinci bölümünü anlattı.Dosya haberinin ikinci bölümünde dünyadaki suça sürüklenen çocuk verilerini aktaran Bender, en çarpıcı örneğin İspanya’da olduğunu söyledi.Gazeteci Bender, şöyle konuştu:
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının konuğu ‘Suça sürüklenen çocuk’ dosyasının ikinci bölümüyle Radyo Sputnik editörü İrem Bender oldu.
Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısı 2014’te 117 bin 486 iken, 2024’te 202 bin 785’e çıktı. Böylece son 10 yılda çocuk suçluluğunda yaklaşık iki kat artış yaşandı. Bu noktada ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramı ve çocuk yargılaması konusu gündeme geldi.
Peki, dünyada çocuk yargılamasında nasıl bir yol izleniyor? Türkiye ile dünya ülkeleri bu konuda hangi noktalarda farklılaşıyor, hangi noktalarda ortaklaşıyor?
Gazeteci ve Radyo Sputnik editörü İrem Bender, Haber Masası programında ‘Suça sürüklenen çocuk’ dosyasının ikinci bölümünü anlattı.
Dosya haberinin ikinci bölümünde dünyadaki suça sürüklenen çocuk verilerini aktaran Bender, en çarpıcı örneğin İspanya’da olduğunu söyledi.
Gazeteci Bender, şöyle konuştu:
“Çocukların suç işleme oranlarında İngiltere’de yüzde 70-80 arası. Hollanda’da suç işleme oranının yüzde 60-70’lerde olduğunu görüyoruz. Azami hapis süresi ise 24 ay. Portekiz’de ise suç işleme oranı yüzde 40-50 civarında. Bazı çocuklar 12 yaşından itibaren hürriyeti bağlayıcı tedbirlere tabii olabiliyor. En çarpıcı örnek ise İspanya’da. Tekrar suç işleme oranı yüzde 20’ye kadar düşüyor. Azami hapis süresi ise 10 yıl. Çünkü İspanya’da çocuklara verilen cezalar daha çok eğitime ve onarıcı adalete dayanıyor. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hasan Erdoğan ise diyor ki, ‘Çocuklara ceza verildikçe ceza oranı yükseliyor. Biz bu çocukları rehabilite etmeli ve toplumla bütünleştirmeliyiz’”