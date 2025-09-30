Gazeteci İrem Bender anlattı: Çocuk adaletinde küresel farklar

“Çocukların suç işleme oranlarında İngiltere’de yüzde 70-80 arası. Hollanda’da suç işleme oranının yüzde 60-70’lerde olduğunu görüyoruz. Azami hapis süresi ise 24 ay. Portekiz’de ise suç işleme oranı yüzde 40-50 civarında. Bazı çocuklar 12 yaşından itibaren hürriyeti bağlayıcı tedbirlere tabii olabiliyor. En çarpıcı örnek ise İspanya’da. Tekrar suç işleme oranı yüzde 20’ye kadar düşüyor. Azami hapis süresi ise 10 yıl. Çünkü İspanya’da çocuklara verilen cezalar daha çok eğitime ve onarıcı adalete dayanıyor. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hasan Erdoğan ise diyor ki, ‘Çocuklara ceza verildikçe ceza oranı yükseliyor. Biz bu çocukları rehabilite etmeli ve toplumla bütünleştirmeliyiz’”