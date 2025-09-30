https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/galatasaray-ve-liverpool-bu-aksam-karsi-karsiya-gelecek-1099799133.html
Galatasaray ve Liverpool bu akşam karşı karşıya gelecek
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Futbol Saati programında bugünün öne çıkan konusu Galatasaray-Liverpool maçı oldu. Maç öncesi... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Liverpool'u konuk edecek. Dev maç İstanbul'da oynanacak.Her salı Radyo Sputnik’te yayınlanan Futbol Saati programının bugünkü bölümünde maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, olası ihtimalleri yorumladı.Serhat Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Futbol Saati programında bugünün öne çıkan konusu Galatasaray-Liverpool maçı oldu. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Yazıcı ve Ayan, maçla ilgili olası ihtimalleri değerlendirdi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Liverpool'u konuk edecek. Dev maç İstanbul'da oynanacak.
Her salı Radyo Sputnik’te yayınlanan Futbol Saati programının bugünkü bölümünde maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, olası ihtimalleri yorumladı.
Serhat Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Galatasaray zorlu bir haftadan geçti. Umarım Galatasaray Okan Buruk açıklamasındaki gibi her zaman oynadığı oyunu oynamaz. Çünkü Galatasaray şu an çok iyi hücum yapabilecek oyunculara sahip. Defansta kalıp hızlı hücumlarla rakibin arkasına sarkacak etkin ayaklarıyla bu işin sonucuna gitmeye çalışırsa bence puan almaması imkansız gibi geliyor. Bu konuda ileriye adım atma şansları var. Ama Kocaeli ve Alanya’ya oynadığımız gibi oynayalım derlerse sıkıntı çıkabilir”