Galatasaray ve Liverpool bu akşam karşı karşıya gelecek

“Galatasaray zorlu bir haftadan geçti. Umarım Galatasaray Okan Buruk açıklamasındaki gibi her zaman oynadığı oyunu oynamaz. Çünkü Galatasaray şu an çok iyi hücum yapabilecek oyunculara sahip. Defansta kalıp hızlı hücumlarla rakibin arkasına sarkacak etkin ayaklarıyla bu işin sonucuna gitmeye çalışırsa bence puan almaması imkansız gibi geliyor. Bu konuda ileriye adım atma şansları var. Ama Kocaeli ve Alanya’ya oynadığımız gibi oynayalım derlerse sıkıntı çıkabilir”