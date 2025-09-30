https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/ekonomist-emre-sirin-cinere-operasyonun-ardidnan-borsada-islem-hacimleri-yukseldi-1099803669.html
Ekonomist Emre Şirin: Ciner'e operasyonun ardıdnan borsada işlem hacimleri yükseldi
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomistler Emre Şirin ve Hayri Kozanoğlu ile KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman oldu. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Ekonomist Emre Şirin, Ciner Holding’e yapılan operasyonun ardından borsada oluşan işlemleri değerlendirdi. Hayri Kozanoğlu ise bugünkü ‘Kapitalizm nereye gidiyor?’ başlıklı yazısının detaylarını anlattı. KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman da Gazze’ye doğru gitmekte olan Sumud Filosu’ndan canlı yayınla son gelişmeleri aktardı.Ekonomist Emre Şirin şunları söyledi:
Ekonomist Emre Şirin, Ciner Holding’e yapılan operasyonun ardından borsada oluşan işlemleri değerlendirdi. Hayri Kozanoğlu ise bugünkü ‘Kapitalizm nereye gidiyor?’ başlıklı yazısının detaylarını anlattı. KADEM İletişim Müdürü Semanur Sönmez Yaman da Gazze’ye doğru gitmekte olan Sumud Filosu’ndan canlı yayınla son gelişmeleri aktardı.
Ekonomist Emre Şirin şunları söyledi:
Bunlar hepimizin aklına geliyor şüphe duyuyoruz. İşlem hacimlerine bakıyorsunuz, 12 Eylül’deki hisse 19 buçuk liradan bir anda 29 liralara kadar gitmesi, işlem hacimlerinin bir anda yoğunlaşması ve akebinde de böyle bir haberin gelmesi... Bir şeyde uzman olmaya da gerek yok hepimizin aklına geliyor. Bunu ortaya çıkarması gereken SPK. Olayları ortaya çıkarmakla yetinmemesi gerekiyor bundan sonrası için önlem alıp küçük yatırımcıyı koruması lazım