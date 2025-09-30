Ekonomist Emre Şirin: Ciner'e operasyonun ardıdnan borsada işlem hacimleri yükseldi

Bunlar hepimizin aklına geliyor şüphe duyuyoruz. İşlem hacimlerine bakıyorsunuz, 12 Eylül’deki hisse 19 buçuk liradan bir anda 29 liralara kadar gitmesi, işlem hacimlerinin bir anda yoğunlaşması ve akebinde de böyle bir haberin gelmesi... Bir şeyde uzman olmaya da gerek yok hepimizin aklına geliyor. Bunu ortaya çıkarması gereken SPK. Olayları ortaya çıkarmakla yetinmemesi gerekiyor bundan sonrası için önlem alıp küçük yatırımcıyı koruması lazım