Ceyhun Bozkurt: ‘Hakan Fidan’ın KAAN açıklaması Ankara’da da garip karşılanmış’
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında İsrail – Filistin barış anlaşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yerli uçak KAAN hakkındaki sözlerini ve Erdoğan’a uçakta sorulan ve tartışma yaratan ‘soru’ konusunu anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, İsrail ile Filistin arasında yapılan anlaşmaların detaylarını paylaştı. ‘Geçici hükümetin başına Tony Blair düşünülüyor’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Ateşkes önemli, 21 tane maddesi var. Netanyahu zor durumda. Bir tarafta çete var yanında. Soykırımcı nazi ruhlu. Kendisi gibi düşünmeyen İsrailliye düşmanlar. Vahşi bir sistemi var. Bu yapı ‘durmayacağız’ diyor. Netanyahu bu yapının içinde. İsrail ABD’nin içinde ayrı bir devlet. ABD Kongre üyelerinin yüzde 89’u çifte vatandaş. İsrail’in yoğun lobi gücünün olduğu biliniyor ABD içinde. 21 maddede terörden arındırılma, savaşın bitmesi, esir iadesi gibi birçok şey var. 9. madde ilginç. Filistin’de teknokratlardan oluşan geçici bir hükümet kurulacak. Geçici hükümetin başına Tony Blair düşünülüyor. 21 madde için Filistin devletine giden yol var. Dinler arası diyalog var.
ABD ile yapılan LNG anlaşmasını değerlendiren Ceyhun Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Biden döneminde görüşülmedi. Trump görüşmesi iyi geçmemişti. ABD kadar Senegalle de Afganistanla da Rusya ile de ilişkilerimiz önemli. ABD ile varılan anlaşmada 20 yıllık 43 milyar dolarlık maliyetle LNG anlaşması. Türkiye bunu tedarik edecek. Avrupa büyük ölçüde ABD LNG’si alıyor. 750 milyar dolarlık tedarik. Katar’dan alamaz mıydık? Trump bu anlaşmaları pazarlamayı seviyor. Boeing anlaşması yıllar önce de vardı. Muhalif medya da sağlıklı yaklaştığını düşünmüyorum.
Erdoğan’a uçakta sorulan soruların daha önceden hazırlandığı iddialarını değerlendiren Ceyhun Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Uçakta daha önceden sorular yazılıyor, kim ne soracak diye belirlenmiyor. Yazılıp iletiliyor. Kritik bazı sorular çıkarılıyor. Eğer böyle bir şey varsa yanlış yapılıyor. Ulusal güvenliği etkileyecek gizli kalması gereken soruları içermiyorsa bence her şey konuşulmalı. Türkiye, hiçbir şeyden korkacak bir ülke değil, her tartışmayı konuşabiliriz biz. Her şeyi konuşabilen bir ülkede bence hiçbir sorun çıkarılmamalı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KAAN açıklamalarını yorumlayan Bozkurt, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
Hakan Fidan’ın KAAN açıklaması Ankara’da da garip karşılanmış. Bu açıklama bir anlamda bomba etkisi yarattı. KAAN’ın ilk parti motor tedarikisi eski ismi General Electric, yeni ismi GO Aerospace isimli şirket tarafından getiriliyor. F-16’da da bu kullanılıyor, KAAN’da da kullanılacak. F110 Turbofan motoru. Bakan motor gelişinin durduğunu açıkladı. Bu motorlar gelmezse KAAN uçmaz. Haluk Görgün’ün açıklamalarında ‘kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz’ sözleri var. Ben de diyorum ki, ‘Avrupa’ya gidin vermezse Rusya’ya gidin’ Böyle hamleler önemlidir bizi geliştirir.