Siber saldırılar ve siber güvenlik zirvesi

“Hastalıkların bitmediği gibi siber saldırılar da bitmeyecek. Ama biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu sene de siber güvenlik zirvemizde kritik alt yapılar bizim ana temalarımızdan bir tanesi. Sadece siber güvenlikçi yetiştirmek yeterli değil. Siber güvenliği tüm kariyerlere yaymamız gerekli. Her sektörde çalışanların siber güvenlik bilmesi gerekiyor. A-‘dan Z’ye tüm kariyerlere dokunacak uzman sunumlarına zirvemizde yer vereceğiz. Siber güvenlik gibi konular yalnızca bizim değil tüm dünyanın konuştuğu konular ve bu nedenle hiçbir zaman bitmeyecek.”