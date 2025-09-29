https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/siber-saldirilar-ve-siber-guvenlik-zirvesi-1099764988.html
Siber saldırılar ve siber güvenlik zirvesi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu E-Safe Siber Güvenlik Zirve Başkanı Av. Özge Evci Eralp oldu. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Siber güvenlik zirvesi ve siber saldırılara dair konuşan Özge Evci Eralp, gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtladı. Eralp, şunları söyledi:9 Ekim’de gerçekleşecek siber güvenlik zirvesinde çok sayıda oturum yer alacak. BTK’da gerçekleşecek etkinlik için 6 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırmak gerekiyor.
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Siber güvenlik zirvesi ve siber saldırılara dair konuşan Özge Evci Eralp, gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtladı.
“Hastalıkların bitmediği gibi siber saldırılar da bitmeyecek. Ama biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu sene de siber güvenlik zirvemizde kritik alt yapılar bizim ana temalarımızdan bir tanesi. Sadece siber güvenlikçi yetiştirmek yeterli değil. Siber güvenliği tüm kariyerlere yaymamız gerekli. Her sektörde çalışanların siber güvenlik bilmesi gerekiyor. A-‘dan Z’ye tüm kariyerlere dokunacak uzman sunumlarına zirvemizde yer vereceğiz. Siber güvenlik gibi konular yalnızca bizim değil tüm dünyanın konuştuğu konular ve bu nedenle hiçbir zaman bitmeyecek.”
9 Ekim’de gerçekleşecek siber güvenlik zirvesinde çok sayıda oturum yer alacak. BTK’da gerçekleşecek etkinlik için 6 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırmak gerekiyor.