'Gerçek alım gücü, aynı sepete kaç banknot düştüğüne bakarak ölçülür'

Her ülkede aynı 10 üründen oluşan sepeti baz aldım ve kur çevirmeyi bıraktım. Türkiye’de en büyük banknot olan 200 TL ile sepet yaklaşık 548 TL’ye denk geliyor. 200 TL, sepetin yalnızca yüzde 30’unu karşılıyor. Almanya’da 500 Euro’yla 16 sepet, ABD’de 100 dolarla yaklaşık 3, İngiltere’de 50 sterlinle neredeyse 2 sepet alınabiliyor.

Rusya’da ise 5 bin rubleyle 4, Meksika’da binlik banknotla 3, Brezilya’da 200’lükle 2,7 sepet alınabiliyor. Arjantin’de binlik banknotla sepetin ancak yüzde 20’si satın alınabiliyor.



Nijerya’da binlik banknotla 53 sepet alınabiliyor. Asgari ücret 70 bin birim. Bu uç örnek bile ülkelerin alım gücü farkını net biçimde ortaya koyuyor. Artık ‘100 Euro kaç TL?’ demek bir anlam ifade etmiyor. Gerçek kıyas, o ülkede aynı sepete kaç banknot düştüğüdür. Çünkü gerçek alım gücü, bu şekilde ölçülür.