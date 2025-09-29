https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/gercek-alim-gucu-ayni-sepete-kac-banknot-dustugune-bakarak-olculur-1099761061.html
'Gerçek alım gücü, aynı sepete kaç banknot düştüğüne bakarak ölçülür'
'Gerçek alım gücü, aynı sepete kaç banknot düştüğüne bakarak ölçülür'
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının "Özgür Mikrofon" bölümünde ülkelerin en büyük banknotları üzerinden yaptığı market sepeti... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T14:00+0300
2025-09-29T14:00+0300
2025-09-29T14:06+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
radyo sputnik
radyo
radyo
enflasyon
gıda
tl
euro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
"Özgür Mikrofon" bölümünde ülkeler arası alım gücünü ölçmenin en doğru yolunun “banknot bazlı sepet analizi” olduğu belirtildi. Farklı ülkelerde aynı 10 üründen oluşan bir alışveriş sepeti üzerinden yapılan karşılaştırmada, Türkiye’deki en büyük banknot olan 200 liranın alım gücünün ciddi şekilde azaldığı görüldü."Özgür Mikrofon" bölümünde yapılan karşılaştırma şu sözlerle aktarıldı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, enflasyon, gıda, tl, euro, sterlin, ruble
türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, enflasyon, gıda, tl, euro, sterlin, ruble
'Gerçek alım gücü, aynı sepete kaç banknot düştüğüne bakarak ölçülür'
14:00 29.09.2025 (güncellendi: 14:06 29.09.2025)
Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının "Özgür Mikrofon" bölümünde ülkelerin en büyük banknotları üzerinden yaptığı market sepeti karşılaştırması yapıldı.
"Özgür Mikrofon" bölümünde ülkeler arası alım gücünü ölçmenin en doğru yolunun “banknot bazlı sepet analizi” olduğu belirtildi. Farklı ülkelerde aynı 10 üründen oluşan bir alışveriş sepeti üzerinden yapılan karşılaştırmada, Türkiye’deki en büyük banknot olan 200 liranın alım gücünün ciddi şekilde azaldığı görüldü.
"Özgür Mikrofon" bölümünde yapılan karşılaştırma şu sözlerle aktarıldı:
Her ülkede aynı 10 üründen oluşan sepeti baz aldım ve kur çevirmeyi bıraktım. Türkiye’de en büyük banknot olan 200 TL ile sepet yaklaşık 548 TL’ye denk geliyor. 200 TL, sepetin yalnızca yüzde 30’unu karşılıyor. Almanya’da 500 Euro’yla 16 sepet, ABD’de 100 dolarla yaklaşık 3, İngiltere’de 50 sterlinle neredeyse 2 sepet alınabiliyor.
Rusya’da ise 5 bin rubleyle 4, Meksika’da binlik banknotla 3, Brezilya’da 200’lükle 2,7 sepet alınabiliyor. Arjantin’de binlik banknotla sepetin ancak yüzde 20’si satın alınabiliyor.
Nijerya’da binlik banknotla 53 sepet alınabiliyor. Asgari ücret 70 bin birim. Bu uç örnek bile ülkelerin alım gücü farkını net biçimde ortaya koyuyor. Artık ‘100 Euro kaç TL?’ demek bir anlam ifade etmiyor. Gerçek kıyas, o ülkede aynı sepete kaç banknot düştüğüdür. Çünkü gerçek alım gücü, bu şekilde ölçülür.