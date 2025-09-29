https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/cinerin-asil-agirligi-medya-satisindan-cok-madencilikte-1099748444.html
'Ciner’in asıl ağırlığı medya satışından çok madencilikte'
'Ciner’in asıl ağırlığı medya satışından çok madencilikte'
Ciner Grubu'nun sahibi iş insanı Turgay Ciner hakkında, Can Holding soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ciner Grubu'nun sahibi iş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılması hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:"Ciner’in asıl ağırlığı medya satışından çok madencilikte" diyen Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ciner Grubu'nun sahibi iş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılması hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Turgay Ciner hakkında Can Holding soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Park Holding’e de kayyum atandı. Turgay Ciner şu an Londra’da, yakın çevresinden 10 kişi için gözaltı kararları var. Bir kısmı tutuklu, bir kısmı adli kontrolle serbest, firari isimler de mevcut. Dosyada ‘kara para aklama’ iddiası konuşuluyor ama bence buzdağının sadece tepesini görüyoruz. Ciner’in Londra’daki ‘çakma finansçıları’ ve hatta bir banka bu dalgadan etkilenebilir. TMSF’ye verilen yeni yetkilerle şirketlere el koyma zemini genişledi. TÜSİAD’ın bu konudaki uyarılarını hatırlayın. Bu süreç sadece bir kişiye ya da gruba özgü kalmayabilir. Mal varlığını yurt dışına taşıyan pek çok iş insanı, iktidara yakın olsun olmasın, aynı riskle karşı karşıya.
"Ciner’in asıl ağırlığı medya satışından çok madencilikte" diyen Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Beypazarı ve Kazan’daki trona/soda külü üretimiyle camdan deterjana pek çok sektörün kritik girdisini sağlıyor. Doğal trona tabanlı üretim, Çinli mühendislerin getirdiği proseslerle derin yataklardan yüksek verimle yapılıyor ve yıllık gelirin kabaca 1 milyar dolar seviyesinde seyrettiği konuşuluyor. Şişecam’la iş birlikleri de bunun parçası. Buna rağmen kamudan emekli üst düzey bürokratları danışman yaparak ‘güvence’ arama stratejisi hukukî süreçleri durdurmuyor. Geçmişte medyada kurulan siyaset-ticaret bağlantılarının da kalıcı bir kalkan oluşturmadığını gördük. Kısacası bu operasyon genişleyebilir. Ben ‘akacak kan damarda durmaz’ diyorum. Süreç başladığında genelde sonuna kadar gidilir.