'Ciner’in asıl ağırlığı medya satışından çok madencilikte'

Turgay Ciner hakkında Can Holding soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Park Holding’e de kayyum atandı. Turgay Ciner şu an Londra’da, yakın çevresinden 10 kişi için gözaltı kararları var. Bir kısmı tutuklu, bir kısmı adli kontrolle serbest, firari isimler de mevcut. Dosyada ‘kara para aklama’ iddiası konuşuluyor ama bence buzdağının sadece tepesini görüyoruz. Ciner’in Londra’daki ‘çakma finansçıları’ ve hatta bir banka bu dalgadan etkilenebilir. TMSF’ye verilen yeni yetkilerle şirketlere el koyma zemini genişledi. TÜSİAD’ın bu konudaki uyarılarını hatırlayın. Bu süreç sadece bir kişiye ya da gruba özgü kalmayabilir. Mal varlığını yurt dışına taşıyan pek çok iş insanı, iktidara yakın olsun olmasın, aynı riskle karşı karşıya.