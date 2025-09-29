Ceyhun Bozkurt: ‘NATO’nun her planı aleyhimize’
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesini ve Türk Hava Yolları’nın uçak alım anlaşmasını anlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarını da yorumlayan Bozkurt, NATO’yu eleştirdi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Erdoğan ile Trump görüşmesini ve yapılan anlaşmaların detaylarını paylaştı. Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını da yorumlayan Bozkurt, şunları söyledi:
Trump böyle şeyleri pazarlama cümlelerini seviyor. Özgür Özel haklı görünüyor. Demek ki bir duyum almış. THY’nin alacağı 100 adet uçağın birim fiyatı 100 milyon doların üzerinde. 50 adet uçağın birim fiyatı ise 300 milyon doların üzerinde. Toplamda 20-25 milyar dolara mâl olacak bir anlaşma. THY küresel olarak etkili bir şirket. Elbette ihtiyaç varsa almasını desteklerim. Burada bizim bir çıkarımız var mı THY’nin kazancı haricinde. Bunun devamında nükleer anlaşma da imzalandı. Türkiye-Rusya arasında da devam eden santral faaliyeti var. Türkiye’nin iki tane daha yapma isteği var. Küresel güçlerin kullandığı, temiz ve birim olarak daha verim aldığınız bir enerji. Türkiye burada dışa bağımlılığını da azaltıyor. Nükleer santral için Çin ile görüşmeler sürüyor. ABD, ‘Çin’i devreden bırak’ mı diyor onu bilmiyoruz. Trump, olumlu cümleler söyledi. Trump’ın ‘hileli seçim’ olarak söylediği Türkyie değil ABD’deki seçimler. Hileli bir şekilde seçimleri kaybettiğini söylüyor. Bu itibarın karşılığında Türkiye ne aldı? 20 yıllık doğalgaz ve LNG anlaşması imzalandı. Ankara’ya ciddi baskılar var Rusya ile iletişimi kesin diye ama kesilmeyecek. Rusya ile revize edilmiş bir anlaşmaya geçilir mi göreceğiz. Anlaşma bu yıl sona erecek. Bu kapsamda yeni sözleşmeyle azaltılacak mı? Suriye’de terör örgütü himayesini kaldırmayı kazandık. Kıbrıs’la ilgili bir kazanım elde ettik.
MHP liderinin böyle bir dönemde bu çıkışı yapması çok önemli. Yıllardır batı emperyalizminin Türkiye’ye yönelik politikalarını hep konuşuyoruz. Özellikle de soğuk savaşın bitiminden sonra NATO’nun içindeki İngiltere’nin başını çektiği gücün Türkiye’ye yönelik ciddi politikalar ürettiğini görüyoruz. Türkiye NATO’da üzerine düşeni yapıyor. Ama ABD, İngiltere, Fransa, İsveç bunlardan hiçbir şey görmüyoruz. NATO üyeliğinin bize ne faydası oluyor? Birileri ‘NATO olmazsa Batı bize savaş açar’ diyor. Nerden Batı bize savaş açsın? Ben Kıbrıs Türkünü savunurken NATO neredeydi? Kurtuluş Savaşı’nda NATO mu vardı? Türk, NATO ile mi var oldu? NATO’cu bir kafa var. Atatürk NATO’yla mı mücadele etti? Rusya ile beraber mücadele etti. NATO’nun planları hep aleyhimize. Terörün, darbelerin arkasında NATO yok mu hepsinde NATO var. Atatürk Batı ile de görüştü ama sadabat paktı ile de görüştü. Devletlerin devamlılığı vardır. Türkiye’de 1950’lerden sonra oluşan sistemin ana nedenlerinden bir tanesi NATO’ya girişimizdir. Erdoğan seçimleri kaybetti diyelim, başkası gelse. Bu yetkilerle Silivri’deki FETÖ’cüleri çıkarıp vatanperverleri içeri doldururlar. Sistemin eksiğini gidermek varken sistem değiştirilmez. NATO bize hiç fayda getirmedi. NATO hala Türkiye’yi denizlerden kuşatıp Anadolu’yu paramparça etmek istiyor. Türkiye başardıkça çıldırıyorlar. Bahçeli’nin bu çıkışı çok önemli. MHP liderinden önümüzdeki günlerde bu gidişle ‘NATO üyeliğimiz askıya alınsın’ gibi bir çıkış gelirse hiç şaşırmam.
Cumhurbaşkanı ile Bahçeli arasında uyum olduğunu düşünüyorum. AK Parti arasında bir grubun bu çıkışlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. O grup MHP ile ittifakı bozmak istiyor. Cumhur ittifakı’nda bir gelecek vizyonu var. Bülent Arınç da dönem dönem çıkıp konuşur. FETÖ bir istihbarat örgütü aynı zamanda. Aktif yapı sus görevi verildiği için susar. Gece 2-3 gibi FETÖ’cüler de dışarı çıktı. Darbeyi kınamaya başladılar. Yaşar Güler’in etrafındaki birisi FETÖ’cü çıktı. 15 Temmuz gecesi ayağından vurulan adam sonra itirafçı oldu FETÖ’cüyüm dedi. Böyle bir örgüte de bu örgütü savunanlara da güven olmaz.