Ceyhun Bozkurt: ‘NATO’nun her planı aleyhimize’

Trump böyle şeyleri pazarlama cümlelerini seviyor. Özgür Özel haklı görünüyor. Demek ki bir duyum almış. THY’nin alacağı 100 adet uçağın birim fiyatı 100 milyon doların üzerinde. 50 adet uçağın birim fiyatı ise 300 milyon doların üzerinde. Toplamda 20-25 milyar dolara mâl olacak bir anlaşma. THY küresel olarak etkili bir şirket. Elbette ihtiyaç varsa almasını desteklerim. Burada bizim bir çıkarımız var mı THY’nin kazancı haricinde. Bunun devamında nükleer anlaşma da imzalandı. Türkiye-Rusya arasında da devam eden santral faaliyeti var. Türkiye’nin iki tane daha yapma isteği var. Küresel güçlerin kullandığı, temiz ve birim olarak daha verim aldığınız bir enerji. Türkiye burada dışa bağımlılığını da azaltıyor. Nükleer santral için Çin ile görüşmeler sürüyor. ABD, ‘Çin’i devreden bırak’ mı diyor onu bilmiyoruz. Trump, olumlu cümleler söyledi. Trump’ın ‘hileli seçim’ olarak söylediği Türkyie değil ABD’deki seçimler. Hileli bir şekilde seçimleri kaybettiğini söylüyor. Bu itibarın karşılığında Türkiye ne aldı? 20 yıllık doğalgaz ve LNG anlaşması imzalandı. Ankara’ya ciddi baskılar var Rusya ile iletişimi kesin diye ama kesilmeyecek. Rusya ile revize edilmiş bir anlaşmaya geçilir mi göreceğiz. Anlaşma bu yıl sona erecek. Bu kapsamda yeni sözleşmeyle azaltılacak mı? Suriye’de terör örgütü himayesini kaldırmayı kazandık. Kıbrıs’la ilgili bir kazanım elde ettik.