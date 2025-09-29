https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/bir-kilo-balin-fiyati-gram-altini-solladi-ayder-balinda-hasat-basladi--1099756542.html

Bir kilo balın fiyatı gram altını solladı: Ayder Balı'nda hasat başladı:

Ayder Yaylası'nda üretilen coğrafi işaretli balın hasadı başladı. Bu yıl balın bir kilosu 6 bin liradan satışa çıkarılacak. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

ayder yaylası

doğu karadeniz

bal

gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1b/1074067509_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_183bfc32da28b4ab5944fc31ec46d1d6.jpg

Rize Ayder Yaylası'nda üretilen coğrafi işaretli balın hasadı başladı. Bölgede 500'e yakın arıcı hasat için çalışırken, özel olarak üretilen balın kilosu 6 bin liraya satışa çıkarılacak. 3 tona yakın rekolte beklenirken arıcılar, Türkiye'den olduğu kadar Avrupa ve Arap ülkelerinden yoğun talep olduğunu belirttiler. Üç yıl önce coğrafi işaret aldıDoğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda üretilen bal, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Nisan 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesinin ardından daha fazla ilgi görüyor. Bölgede 500'e yakın arıcı, Ayder balının bu sezonki hasadına başladı. Hacettepe Üniversitesinde yapılacak tahlillerin ardından balın satılacağı belirtildi.Kilosu 6 bin liradan satışa çıkarıldıAyder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, Azengin floraya sahip Ayder bölgesinde çok sayıda çiçekten elde edilen balda sağıma başladıklarını söyledi. Bölgede 500'e yakın üretici olduğunu bildiren Yaşar, "Bu yıl verim iyi. Halen kara kovan ve fenni kovanlarda bal sağımlarımız devam ediyor. Balın kilogram fiyatını bu yıl 6 bin lira olarak açıkladık. Satışlara başladık." dedi.Yaşar, geçen yıl 2 tona yakın bir rekolte olduğunu belirterek, "Bu yıl 3 tonun üzerinde rekolte olmasını bekliyoruz. Rekoltenin artması için Bal Ormanı Yolu Projesi'ni bu yıl hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ayder'de bal satış noktaları olduğunu dile getiren Yaşar, "Tüketicilerimiz coğrafi işaretli bal temin edebiliyor. Balımıza dünyanın her yerinden talep var. Arap ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin her yerinden balımızı alanlar var." diye konuştu.Dubai'den bile sipariş geliyorBal üreticisi Ömer Vatandaş ise 20 yıldır arıcılıkla geçimini sağladığını anlatarak, "Kara kovan arıcılığının zevki bir başkadır. O balın tadı ve kıymeti çok farklı. 15-20 tane kara kovanım var. Onlardan aldığım ballar çok değerli. Dubai'den bile sipariş aldık, göndereceğiz." dedi.Arıcılığın zor ancak keyifli bir iş olduğunu dile getiren Ömer Vatandaş, "Bu bölgede, bu florayı değerlendirmemiz gerekiyor. Florası çok fazla, balımıza ilgi var. Bu yıl rekoltemiz çok güzel." ifadelerini kullandı.

ayder yaylası

doğu karadeniz

2025

ayder yaylası, doğu karadeniz, bal, gram altın