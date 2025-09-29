Antalya Müzesi’nin yıkımı için neden acele edildi?

“Eğer Temmuz 2025’te sondaj yapıldıysa orada neden kimse sondaj makinesi görmedi? Halk o müzede vakit geçirmeyi çok seviyordu. Antalyalılar dışarıdan gelen misafirleri de müzeye götürmeyi çok severdi. Sondaj noktalarında tarih yok. Sondaj makinesinin iş sırasında çekilmiş fotoğrafı yok. Zemin etitü yapan firmaya telefon edip sormuşlar. Firma ‘Bizim verdiğimiz raporda hepsi vardı’ demiş. Ama açıklanan raporda bunlar yok. Bu raporu bu şekliyle ben yazsam geri çevrilir. Bu kabul işlemi nasıl yapıldı, aydınlatılması gerekiyor. Toplumu depremden korkutup bir takım kişilerin çıkar sağlaması deprem istismarıdır. Antalya şehir merkezinde hasar vermiş bir deprem yok. Evet Antalya’da deprem oluyor ama odakları o kadar uzakta ki sadece avize sallanıyor. O nedenle Antalya’da eğer müze binası depreme dayanıksız deniyorsa bunu çok iyi irdelemek lazım. O binanın çok rahat güçlendirilebileceğini ifade etmiştik. Binanın mimari değeri, kültürel miras değeri varsa maliyet hesabı yapılmaz. Antalyalı’nın gönlünde o bina tescillidir.”