Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi. Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi

11:59 29.09.2025
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi. Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.
Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

Saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

Saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi de yaralandı.

Zorunlu göç dalgası nedeniyle Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde nüfus artışı yaşanıyor.

Zorunlu göç dalgası nedeniyle Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde nüfus artışı yaşanıyor.

