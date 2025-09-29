İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/1099755010.html
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi. Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T11:59+0300
2025-09-29T11:59+0300
2025-09-29T11:59+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099754313_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_adb4ee376182c64f42974f9cc7d48d03.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099754313_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8774dd946aac027f0dcd2c0ab40035e4.jpg
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi. Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.
© AA / Ali Jadallah
Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.
© AA / Ali Jadallah
Saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.
© AA / Ali Jadallah
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
© AA / Ali Jadallah
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi de yaralandı.
© AA / Ali Jadallah
Zorunlu göç dalgası nedeniyle Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde nüfus artışı yaşanıyor.
