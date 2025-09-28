https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/motogpde-sampiyon-belli-oldu-zirvedeki-isim-degismedi-1099732497.html

MotoGP’de şampiyon belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı olan Japonya Grand Prix'sinde ikinci sırada finiş gören Ducati Lenovo sürücüsü Marc Marquez, sezon bitmeden şampiyonluğu...

İspanyol pilot Marc Marquez, MotoGP’de 7. kez dünya şampiyonu oldu.Motegi Pisti’nde 24 tur üzerinden koşulan yarışta damalı bayrağı ilk gören isim takım arkadaşı Francesco Bagnaia oldu. Bagnaia’nın 4.196 saniye gerisinde yarışı tamamlayan Marquez ise aldığı puanlarla kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etti.Podiumun üçüncü basamağına, Honda HRC Castrol takımından İspanyol Joan Mir çıktı. 32 yaşındaki Marquez, yarış sonrası yaptığı duygusal açıklamada, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok zorlu bir yolculuktu ama artık huzurluyum. Bu anın tadını çıkarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

