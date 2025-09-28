Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/motogpde-sampiyon-belli-oldu-zirvedeki-isim-degismedi-1099732497.html
MotoGP’de şampiyon belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi
MotoGP’de şampiyon belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi
Sputnik Türkiye
MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 17. etabı olan Japonya Grand Prix’sinde ikinci sırada finiş gören Ducati Lenovo sürücüsü Marc Marquez, sezon bitmeden şampiyonluğu... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T14:12+0300
2025-09-28T14:12+0300
spor
motorsiklet
motogp
motosiklet
yarışma
yarışma programı
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099732288_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_25d7d944b53ef4a670ca8b98b5af0878.jpg
İspanyol pilot Marc Marquez, MotoGP’de 7. kez dünya şampiyonu oldu.Motegi Pisti’nde 24 tur üzerinden koşulan yarışta damalı bayrağı ilk gören isim takım arkadaşı Francesco Bagnaia oldu. Bagnaia’nın 4.196 saniye gerisinde yarışı tamamlayan Marquez ise aldığı puanlarla kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etti.Podiumun üçüncü basamağına, Honda HRC Castrol takımından İspanyol Joan Mir çıktı. 32 yaşındaki Marquez, yarış sonrası yaptığı duygusal açıklamada, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok zorlu bir yolculuktu ama artık huzurluyum. Bu anın tadını çıkarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221023/motogp-malezya-grand-prixsini-bagnaia-kazandi-1062626872.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099732288_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_14319e94d00f8fdd258c9a8ea5cfabad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorsiklet, motogp, motosiklet, yarışma, yarışma programı, japonya
motorsiklet, motogp, motosiklet, yarışma, yarışma programı, japonya

MotoGP’de şampiyon belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi

14:12 28.09.2025
© AAMarc Marquez
Marc Marquez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© AA
Abone ol
MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 17. etabı olan Japonya Grand Prix’sinde ikinci sırada finiş gören Ducati Lenovo sürücüsü Marc Marquez, sezon bitmeden şampiyonluğu garantiledi.
İspanyol pilot Marc Marquez, MotoGP’de 7. kez dünya şampiyonu oldu.
Motegi Pisti’nde 24 tur üzerinden koşulan yarışta damalı bayrağı ilk gören isim takım arkadaşı Francesco Bagnaia oldu. Bagnaia’nın 4.196 saniye gerisinde yarışı tamamlayan Marquez ise aldığı puanlarla kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etti.
Podiumun üçüncü basamağına, Honda HRC Castrol takımından İspanyol Joan Mir çıktı. 32 yaşındaki Marquez, yarış sonrası yaptığı duygusal açıklamada, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok zorlu bir yolculuktu ama artık huzurluyum. Bu anın tadını çıkarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Malezya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
SPOR
MotoGP Malezya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı
23 Ekim 2022, 22:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала