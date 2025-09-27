https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/rusya-disisleri-bmgknin-2231-sayili-karari-ve-kapsamli-ortak-eylem-plani-18-ekime-kadar-gecerli-1099724719.html
Rusya Dışişleri: BMGK’nin 2231 sayılı kararı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı 18 Ekim’e kadar geçerli
Rusya Dışişleri: BMGK’nin 2231 sayılı kararı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı 18 Ekim’e kadar geçerli
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) 18 Ekim'e kadar... 27.09.2025
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayılı kararı ve İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) 18 Ekim’e kadar yürürlükte olduğu belirtilerek BM Sekreterliği’nin bu kararların hükümlerini göz ardı etme veya yeniden değerlendirme yetkisi ve dayanağının olmadığı kaydedildi.Açıklamada, “Sözde ‘snapback’ mekanizması tamamlanmış sayılamaz. 2231 sayılı karar ve KOEP iptal edilmedi. Bunlar 18 Ekim’e kadar geçerliliğini koruyor. BM Sekreterliği’nin bu kararın hükümlerinden sapma veya bunları yeniden değerlendirme için herhangi bir yetkisi veya dayanağı bulunmuyor” denildi.Rusya ve Çin’in 26 Eylül’de BMGK’ye KOEP’in geçerliliğini altı ay daha uzatacak teknik bir karar taslağı sunduğu anımsatılan açıklamada, Cezayir ve Pakistan’ın Moskova ve Pekin’in girişimini kararlılıkla desteklediği, Güney Kore ve Guyana’nın ise dış baskılara rağmen tasarıya karşı çıkmadığı, ancak İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD’nin tasarıyı reddederek “provokasyon, baskı ve tehdit yolunu seçtiği” ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Batı’nın İran’a yönelik yaptırımları geri getirme girişimlerinin ‘yasal açıdan geçerli olmadığı' ve diğer BM üyesi devletler için herhangi bir yükümlülük doğurmadığı vurgulandı.KOEP, 2015 yılında İran ve uluslararası arabulucuların oluşturduğu ‘altılı’ (Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Almanya) tarafından imzalanmıştı. 2018’de ABD anlaşmadan çekilerek Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya sokmuştu. O tarihten bu yana anlaşmayı sürdürmek ve müzakereleri yeniden başlatmaya yönelik çabalar devam ediyor.
