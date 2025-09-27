Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik senaryoları reddediyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik senaryoları reddediyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T23:28+0300
2025-09-27T23:28+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
donald trump
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
filistin
gazze
i̇srail
Abdulati, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'istikrarın sağlanması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin salıverilmesi' vizyonunu geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.Orta Doğu'daki durumun 'patlamanın eşiğinde' olduğunu dile getiren Abdulati, bölge ülkelerinde güvenlik olmadığı sürece İsrail'in de güvenlik içinde olamayacağını ifade etti.Mısır 'yeni bir Nekbe'nin içinde' yer almayacakÜlkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini vurgulayan Abdulati, Mısır'ın 'yeni bir Nekbe'nin' içinde yer almayacağını söyledi.Abdulati, Kahire ile Addis Ababa arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi krizine ilişkin de Etiyopya'nın, barajla ilgili olarak tek taraflı adımlar attığını belirtti. Abdulati, "Bu konuda yargıya başvurmaya ve hukuki adımlar atmaya hazırız, haklarımızdan taviz vermeyeceğiz" dedi.
filistin
gazze
i̇srail
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik senaryoları reddediyoruz

23:28 27.09.2025
Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini söyledi.
Abdulati, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'istikrarın sağlanması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin salıverilmesi' vizyonunu geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Orta Doğu'daki durumun 'patlamanın eşiğinde' olduğunu dile getiren Abdulati, bölge ülkelerinde güvenlik olmadığı sürece İsrail'in de güvenlik içinde olamayacağını ifade etti.

Mısır 'yeni bir Nekbe'nin içinde' yer almayacak

Ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini vurgulayan Abdulati, Mısır'ın 'yeni bir Nekbe'nin' içinde yer almayacağını söyledi.
Abdulati, Kahire ile Addis Ababa arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi krizine ilişkin de Etiyopya'nın, barajla ilgili olarak tek taraflı adımlar attığını belirtti. Abdulati, "Bu konuda yargıya başvurmaya ve hukuki adımlar atmaya hazırız, haklarımızdan taviz vermeyeceğiz" dedi.
