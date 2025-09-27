https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/hatayda-pkk-magarasina-operasyon-patlayici-ve-yasam-malzemesi-ele-gecirildi-1099708803.html
Hatay'da PKK mağarasına operasyon: Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Hatay'da PKK mağarasına operasyon: Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda bir mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 27.09.2025, Sputnik Türkiye
Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Dörtyol ilçesi kırsal alanında önceden kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit edildi.Mağarada yapılan aramalarda PKK/KCK'ya ait patlayıcı düzenekleri ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Hatay'da PKK mağarasına operasyon: Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
00:30 27.09.2025 (güncellendi: 00:55 27.09.2025)
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Dörtyol ilçesi kırsal alanında önceden kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramalarda PKK/KCK'ya ait patlayıcı düzenekleri ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.