İsrail ordusu Gazze'de Nasr Mahallesi ve Deyr Belah'ı vurdu: Filistinli gazeteci hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze’de Nasr Mahallesi ve Deyr Belah’ı vurdu: Filistinli gazeteci hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'deki yoğun hava saldırılarında, batıdaki Nasr Mahallesi hedef alınırken orta kesimdeki Deyr Belah kentinde Filistinli gazeteci Muhammed... 27.09.2025
İsrail ordusu Gazze’de Nasr Mahallesi ve Deyr Belah’ı vurdu: Filistinli gazeteci hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'deki yoğun hava saldırılarında, batıdaki Nasr Mahallesi hedef alınırken orta kesimdeki Deyr Belah kentinde Filistinli gazeteci Muhammed el-Daya yaşamını yitirdi.
Gazze'de İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.
Gazze’de İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.
İsrail ordusu, kentin batısındaki en kalabalık yerleşimlerden biri olan Nasr Mahallesi'ni yoğun ve aralıksız hava bombardımanıyla hedef aldı.
İsrail ordusu, kentin batısındaki en kalabalık yerleşimlerden biri olan Nasr Mahallesi’ni yoğun ve aralıksız hava bombardımanıyla hedef aldı.
Saldırılar sonrasında mahalleden yoğun dumanlar yükseldi, bölgedeki yapıların ciddi hasar gördüğü bildirildi.
Saldırılar sonrasında mahalleden yoğun dumanlar yükseldi, bölgedeki yapıların ciddi hasar gördüğü bildirildi.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine de hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed el-Daya hayatını kaybetti.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine de hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed el-Daya hayatını kaybetti.
El-Daya'nın cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınarak defnedildi.
El-Daya’nın cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi’nden alınarak defnedildi.
Bölgeden gelen son görüntüler, saldırıların hem sivil yerleşimlerde hem de medya mensupları arasında kayıplara yol açtı.
Bölgeden gelen son görüntüler, saldırıların hem sivil yerleşimlerde hem de medya mensupları arasında kayıplara yol açtı.