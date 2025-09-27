Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/1099717051.html
İsrail ordusu Gazze’de Nasr Mahallesi ve Deyr Belah’ı vurdu: Filistinli gazeteci hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze’de Nasr Mahallesi ve Deyr Belah’ı vurdu: Filistinli gazeteci hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze’deki yoğun hava saldırılarında, batıdaki Nasr Mahallesi hedef alınırken orta kesimdeki Deyr Belah kentinde Filistinli gazeteci Muhammed... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Gazze’de Nasr Mahallesi ve Deyr Belah’ı vurdu: Filistinli gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze’deki yoğun hava saldırılarında, batıdaki Nasr Mahallesi hedef alınırken orta kesimdeki Deyr Belah kentinde Filistinli gazeteci Muhammed el-Daya yaşamını yitirdi.
© AA / Saeed M. M. T. Jaras

Gazze'de İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, kentin batısındaki en kalabalık yerleşimlerden biri olan Nasr Mahallesi'ni yoğun ve aralıksız hava bombardımanıyla hedef aldı.

Saldırılar sonrasında mahalleden yoğun dumanlar yükseldi, bölgedeki yapıların ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine de hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed el-Daya hayatını kaybetti.

El-Daya'nın cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınarak defnedildi.

Bölgeden gelen son görüntüler, saldırıların hem sivil yerleşimlerde hem de medya mensupları arasında kayıplara yol açtı.

