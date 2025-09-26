https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/turkiyede-daha-once-bilinmeyen-antik-bir-dil-kesfedildi-1099689284.html

Türkiye’de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi

Türkiye’de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi

Sputnik Türkiye

Çorum’da, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa’da sürdürülen kazılarda daha önce bilinmeyen bir antik dil ortaya çıkarıldı. Kil tabletlerde bulunan... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T13:36+0300

2025-09-26T13:36+0300

2025-09-26T13:44+0300

unesco

çorum

hattuşa

yaşam

hititler

hitit i̇mparatorluğu

antik

antik kent

arkeolojik kazı

arkeolojik kazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085017911_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_c813aa9dc2989d42d844340e8fa6ee6d.jpg

Arkeologlar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa’daki kazılarda, yaklaşık 30 bin kil tablet ortaya çıkardı. Çoğu Hititçe olan tabletlerin bir kısmında ise bugüne kadar bilinmeyen yeni bir Orta Doğu dili tespit edildi.Kalasmaic: 3 Bin yıl sonra yenidenYeni bulunan dil, Kalasmaic adıyla anılıyor. Bu dilin, imparatorluğun kuzeybatısında yaşayan Kalasma halkı tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Tabletlerin en az 3 bin yıldır kayıp olan bir dili günümüze taşıdığı belirtiliyor.Çokkültürlülüğün Bronz Çağı versiyonuHititler, MÖ 2. binyılda fethettikleri halkların dini ritüellerini, törenlerini ve geleneklerini onların yerel dilleriyle kayda geçiriyordu. Bu uygulama, imparatorluk içinde çok kültürlülüğü ve siyasi istikrarı teşvik etme çabasının bir parçası olarak görülüyor.30’a yakın dil kayıtlı olabilirŞu ana kadar beş farklı azınlık dili tabletlerde tespit edildi. Ancak araştırmacılara göre, gerçekte bu sayı en az 30 farklı dil olabilir. Yeni keşif, Bronz Çağı Orta Doğu tarihi hakkındaki bilgilerimizi derinleştirme potansiyeline sahip.Bilim dünyasında heyecanÇalışmaları yürüten Würzburg Üniversitesi’nden Prof. Daniel Schwemer, “Bronz Çağı Orta Doğu tarihi yalnızca kısmen biliniyor. Yeni tabletler sayesinde bu döneme dair bilgilerimizi önemli ölçüde artırıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/yer-altindan-cikan-gizem-myanmarda-77lik-deprem-antik-yapiyi-ortaya-cikardi-1099687416.html

çorum

hattuşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

unesco, çorum, hattuşa, hititler, hitit i̇mparatorluğu, antik, antik kent, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, yılsonu2025