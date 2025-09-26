Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/turkiyede-daha-once-bilinmeyen-antik-bir-dil-kesfedildi-1099689284.html
Türkiye’de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi
Türkiye’de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi
Sputnik Türkiye
Çorum’da, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa’da sürdürülen kazılarda daha önce bilinmeyen bir antik dil ortaya çıkarıldı. Kil tabletlerde bulunan... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T13:36+0300
2025-09-26T13:44+0300
unesco
çorum
hattuşa
yaşam
hititler
hitit i̇mparatorluğu
antik
antik kent
arkeolojik kazı
arkeolojik kazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085017911_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_c813aa9dc2989d42d844340e8fa6ee6d.jpg
Arkeologlar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa’daki kazılarda, yaklaşık 30 bin kil tablet ortaya çıkardı. Çoğu Hititçe olan tabletlerin bir kısmında ise bugüne kadar bilinmeyen yeni bir Orta Doğu dili tespit edildi.Kalasmaic: 3 Bin yıl sonra yenidenYeni bulunan dil, Kalasmaic adıyla anılıyor. Bu dilin, imparatorluğun kuzeybatısında yaşayan Kalasma halkı tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Tabletlerin en az 3 bin yıldır kayıp olan bir dili günümüze taşıdığı belirtiliyor.Çokkültürlülüğün Bronz Çağı versiyonuHititler, MÖ 2. binyılda fethettikleri halkların dini ritüellerini, törenlerini ve geleneklerini onların yerel dilleriyle kayda geçiriyordu. Bu uygulama, imparatorluk içinde çok kültürlülüğü ve siyasi istikrarı teşvik etme çabasının bir parçası olarak görülüyor.30’a yakın dil kayıtlı olabilirŞu ana kadar beş farklı azınlık dili tabletlerde tespit edildi. Ancak araştırmacılara göre, gerçekte bu sayı en az 30 farklı dil olabilir. Yeni keşif, Bronz Çağı Orta Doğu tarihi hakkındaki bilgilerimizi derinleştirme potansiyeline sahip.Bilim dünyasında heyecanÇalışmaları yürüten Würzburg Üniversitesi’nden Prof. Daniel Schwemer, “Bronz Çağı Orta Doğu tarihi yalnızca kısmen biliniyor. Yeni tabletler sayesinde bu döneme dair bilgilerimizi önemli ölçüde artırıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/yer-altindan-cikan-gizem-myanmarda-77lik-deprem-antik-yapiyi-ortaya-cikardi-1099687416.html
çorum
hattuşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085017911_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_aa9a2627476e50c5f8749a9acf9e055b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
unesco, çorum, hattuşa, hititler, hitit i̇mparatorluğu, antik, antik kent, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, yılsonu2025
unesco, çorum, hattuşa, hititler, hitit i̇mparatorluğu, antik, antik kent, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, yılsonu2025

Türkiye’de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi

13:36 26.09.2025 (güncellendi: 13:44 26.09.2025)
© İHA / HASAN AYkitabe
kitabe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© İHA / HASAN AY
Abone ol
Çorum’da, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa’da sürdürülen kazılarda daha önce bilinmeyen bir antik dil ortaya çıkarıldı. Kil tabletlerde bulunan yazılar, Hititlerin fethettikleri halkların kültürlerini korumak için dillerini kayıt altına aldığını gösteriyor. Bu keşif, Bronz Çağı çokkültürlülüğüne ışık tutuyor.
Arkeologlar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa’daki kazılarda, yaklaşık 30 bin kil tablet ortaya çıkardı. Çoğu Hititçe olan tabletlerin bir kısmında ise bugüne kadar bilinmeyen yeni bir Orta Doğu dili tespit edildi.

Kalasmaic: 3 Bin yıl sonra yeniden

Yeni bulunan dil, Kalasmaic adıyla anılıyor. Bu dilin, imparatorluğun kuzeybatısında yaşayan Kalasma halkı tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Tabletlerin en az 3 bin yıldır kayıp olan bir dili günümüze taşıdığı belirtiliyor.

Çokkültürlülüğün Bronz Çağı versiyonu

Hititler, MÖ 2. binyılda fethettikleri halkların dini ritüellerini, törenlerini ve geleneklerini onların yerel dilleriyle kayda geçiriyordu. Bu uygulama, imparatorluk içinde çok kültürlülüğü ve siyasi istikrarı teşvik etme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

30’a yakın dil kayıtlı olabilir

Şu ana kadar beş farklı azınlık dili tabletlerde tespit edildi. Ancak araştırmacılara göre, gerçekte bu sayı en az 30 farklı dil olabilir. Yeni keşif, Bronz Çağı Orta Doğu tarihi hakkındaki bilgilerimizi derinleştirme potansiyeline sahip.

Bilim dünyasında heyecan

Çalışmaları yürüten Würzburg Üniversitesi’nden Prof. Daniel Schwemer, “Bronz Çağı Orta Doğu tarihi yalnızca kısmen biliniyor. Yeni tabletler sayesinde bu döneme dair bilgilerimizi önemli ölçüde artırıyoruz” dedi.
Myanmar'da iki büyük depremin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
YAŞAM
Yer altından çıkan gizem: Myanmar’da 7.7’lik deprem antik yapıyı ortaya çıkardı
12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала