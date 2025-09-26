https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/turkiyede-daha-once-bilinmeyen-antik-bir-dil-kesfedildi-1099689284.html
Türkiye'de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi
Türkiye’de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi
Çorum'da, Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşa'da sürdürülen kazılarda daha önce bilinmeyen bir antik dil ortaya çıkarıldı. Kil tabletlerde bulunan... 26.09.2025
Arkeologlar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa'daki kazılarda, yaklaşık 30 bin kil tablet ortaya çıkardı. Çoğu Hititçe olan tabletlerin bir kısmında ise bugüne kadar bilinmeyen yeni bir Orta Doğu dili tespit edildi.Kalasmaic: 3 Bin yıl sonra yenidenYeni bulunan dil, Kalasmaic adıyla anılıyor. Bu dilin, imparatorluğun kuzeybatısında yaşayan Kalasma halkı tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Tabletlerin en az 3 bin yıldır kayıp olan bir dili günümüze taşıdığı belirtiliyor.Çokkültürlülüğün Bronz Çağı versiyonuHititler, MÖ 2. binyılda fethettikleri halkların dini ritüellerini, törenlerini ve geleneklerini onların yerel dilleriyle kayda geçiriyordu. Bu uygulama, imparatorluk içinde çok kültürlülüğü ve siyasi istikrarı teşvik etme çabasının bir parçası olarak görülüyor.30'a yakın dil kayıtlı olabilirŞu ana kadar beş farklı azınlık dili tabletlerde tespit edildi. Ancak araştırmacılara göre, gerçekte bu sayı en az 30 farklı dil olabilir. Yeni keşif, Bronz Çağı Orta Doğu tarihi hakkındaki bilgilerimizi derinleştirme potansiyeline sahip.Bilim dünyasında heyecanÇalışmaları yürüten Würzburg Üniversitesi'nden Prof. Daniel Schwemer, "Bronz Çağı Orta Doğu tarihi yalnızca kısmen biliniyor. Yeni tabletler sayesinde bu döneme dair bilgilerimizi önemli ölçüde artırıyoruz" dedi.
Türkiye’de daha önce bilinmeyen antik bir dil keşfedildi
26.09.2025
Çorum’da, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa’da sürdürülen kazılarda daha önce bilinmeyen bir antik dil ortaya çıkarıldı. Kil tabletlerde bulunan yazılar, Hititlerin fethettikleri halkların kültürlerini korumak için dillerini kayıt altına aldığını gösteriyor. Bu keşif, Bronz Çağı çokkültürlülüğüne ışık tutuyor.
Arkeologlar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa’daki kazılarda, yaklaşık 30 bin kil tablet ortaya çıkardı. Çoğu Hititçe olan tabletlerin bir kısmında ise bugüne kadar bilinmeyen yeni bir Orta Doğu dili tespit edildi.
Kalasmaic: 3 Bin yıl sonra yeniden
Yeni bulunan dil, Kalasmaic adıyla anılıyor. Bu dilin, imparatorluğun kuzeybatısında yaşayan Kalasma halkı tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Tabletlerin en az 3 bin yıldır kayıp olan bir dili günümüze taşıdığı belirtiliyor.
Çokkültürlülüğün Bronz Çağı versiyonu
Hititler, MÖ 2. binyılda fethettikleri halkların dini ritüellerini, törenlerini ve geleneklerini onların yerel dilleriyle kayda geçiriyordu. Bu uygulama, imparatorluk içinde çok kültürlülüğü ve siyasi istikrarı teşvik etme çabasının bir parçası olarak görülüyor.
30’a yakın dil kayıtlı olabilir
Şu ana kadar beş farklı azınlık dili tabletlerde tespit edildi. Ancak araştırmacılara göre, gerçekte bu sayı en az 30 farklı dil olabilir. Yeni keşif, Bronz Çağı Orta Doğu tarihi hakkındaki bilgilerimizi derinleştirme potansiyeline sahip.
Çalışmaları yürüten Würzburg Üniversitesi’nden Prof. Daniel Schwemer, “Bronz Çağı Orta Doğu tarihi yalnızca kısmen biliniyor. Yeni tabletler sayesinde bu döneme dair bilgilerimizi önemli ölçüde artırıyoruz” dedi.