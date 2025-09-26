SGK Uzmanı Melis Elmen: Emekli için 2026 zammı umutla gerçek arasında sıkışmış durumda

“2026’da herhangi bir seçim olmadığı için, bir görüşme olmadığı için ve OVP gibi başka planlar bulunduğu için ek zam ya da refah payı gibi jestleri emekli maaşı için beklemiyoruz. Yani emekli maaşı büyük ihtimalle resmi enflasyona endekslenecek. Umutlu tabloya gelirsek, enflasyon yüzde 30’lara yakın gerçekleşirse zam oranı yüzde 12-13 bandına çıkabilir. En azından bir nebze de olsa fark eder. Bu da emeklinin cebine bir kısım rahatlama sağlayabilir. Gerçek ihtimal bu iki uç arasında bulunuyor. TÜİK ne derse o veriye göre gidilecek. Emekli zamları için bu iki senaryonun arasında bir durum bekliyorum. Yani ocak 2026’da emeklinin cebine biraz daha para girecek ama mutfaktaki yangını söndürmeye yetecek mi? Özetle emekli için 2026 zammı umutla gerçek arasında sıkışmış durumda. Verileri göz önünde bulundurmayıp 81 ilin ortalamasını baz alıyorlar. Bu mümkün değil, İzmir’deki birinin yaktığı kombiyle Kars’taki aynı değil. Umuyorum ki insaflıca ve doğru verilerle karşımıza çıkılsın”